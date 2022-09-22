Заседание ФРС: экономика принесена в жертву в борьбе с инфляцией

Решение было хоть и жесткое, но ожидаемое. Впрочем, на этом регулятор останавливаться не собирается и его прогноз по ставкам стал еще более ястребиным.

Так, на конец этого года согласно так называемому точечному графику ставка по федеральным фондам превысит 4%, а в следующем году составит от 4,5% до 5%.

Статья по теме: Федрезерв США поднял ставку до уровня мирового финансового кризиса

На прошедшем заседании Федрезерв также представил экономические прогнозы - и они неутешительные. Прогноз по росту ВВП снижен с июньских 1,7% процента до всего 0,2%. Кроме того немного повышен прогноз по инфляции и безработице.

Статья по теме: S&P 500 сорвался с американских горок

Эксперты отмечают, что негативный эффект от роста ставок виден в экономике уже сейчас, однако имеет временной лаг и еще не проявился в полной мере. И многие американцы, судя по всему, останутся без работы именно из-за ужесточения политики.

Впрочем, нет никаких гарантий, что действия регулятора приведут к замедлению инфляции. В августе весомый вклад в рост цен внесла недвижимость, которая стала дороже как раз из-за ставок.

Один из видных банкиров Уолл-стрит - глава JP Morgan - еще до заседания выразил удивления, сказав, что не понимает, как можно потратить 6 триллионов долларов и не ждать инфляции - здесь он, очевидно, говорит о беспрецедентных тратах во время COVID.

Рынки достаточно нервно реагировали на заявления ФРС - они колебались, демонстрируя сильные движения и вниз, и вверх. Все ждали завершающий аккорд, который должен был сделать председатель Джером Пауэлл.

В ходе своей пресс-конференции он даже подарил надежду быкам, в очередной раз сказав, что многое будет зависеть от поступающей статистики.

Джером Пауэлл, председатель ФРС:

“В ближайшие месяцы мы будем искать убедительные доказательства того, что инфляция снижается. Мы ожидаем, что продолжающееся увеличение целевого диапазона для ставки по федеральным фондам будет соответствующим. Темпы этого повышения будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся перспектив экономики”.

Однако председатель в итоге признал, что нет безболезненного способа победить инфляцию.

Джером Пауэлл, председатель ФРС:

«С учетом сегодняшних решений, в этом году мы повысили ставки на три процентных пункта. В какой-то момент в будущем, когда денежно-кредитной политики еще больше ужесточится, станет целесообразным замедлить темпы повышения. Пока мы оцениваем, как наши действия влияют на экономику и инфляцию. Мы продолжим принимать решения и максимально четко излагать наши мысли».

В итоге фондовые индексы упали до минимумов с начала июля, а доллар усилил свой рост. В итоге две другие основные валюты обновили очередные минимумы: евро - с 2002 года, а британский фунт - почти за 40 лет.

Впрочем, стоит сказать, что среди трейдеров есть поговорка - день заседания предполагает, а день после заседания - располагает. То есть настроения еще могут поменяться, если, конечно, найдется соответствующий повод.

Внимание рынка, скорее всего, снова переключится на макроэкономическую статистику - в первую очередь на данные по инфляции и рынку труда. Именно эти два показателя являются ключевыми для ФРС при принятии решений.

И если серьезных изменений наблюдаться не будет, пузырь на рынках, который ФРС старательно надувала долгие годы, продолжит сдуваться.