Авторская лекция Ильдара Галеева «Всеволод Петров в зеркале ленинградской культуры»

Ильдар Галеев - российский галерист, куратор выставок, искусствовед, арт-критик, издатель и коллекционер живописи,. эксперт по русскому искусству первой половины XX века и основатель и владелец Галеев Галереи (2005). Является автором-составителем около 40 изданий по творчеству русских художников и фотографов. В круг интересов Галеев Галереи входит «открытие ранее неизведанных пластов в изобразительном искусстве довоенного периода». Ильдар Галеев тесно сотрудничает с Русским музеем, издает альбомы и дневники художников.

Выдающийся ленинградский искусствовед Всеволод Петров, сравнительно недавно открытый в качестве писателя круга Михаила Кузмина и обэриутов и автор «Турдейской Манон Леско». Ученик Николая Пунина, друг Даниила Хармса, многолетний сотрудник Русского музея, который был знаком с ленинградскими художниками и поэтами разных эпох, стилей и направлений.

Лекция представляет личность и творчество Всеволода Петрова в зеркале и на фоне ленинградской культуры ХХ века. Художники, поэты, писатели, актеры, философы, окружавшие Всеволода Петрова: Ахматова, Пунин, Харджиев, Малич,Порет, Неменова, Лапшин, Лившиц, Зальцман, Ермолаева, Гильдебрандт, Юркун, Успенский, Конашевич, Голлербах, Воинов, Митрохин, Альтман. Все они приводили в движение колесо ленинградской художественной культуры ХХ века.

Лекция состоится в Театре Елены Камбуровой. 4 октября в 17.00.

Лекция бесплатная, вход по регистрации