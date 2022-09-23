Беспилотники превратились в бронежилеты

Международный конгресс «Транспорт и строительство», проходящий в Уфе, поразил гостей и участников совершенно уникальными и, к сожалению, ставшими крайне актуальными в текущий период времени разработками.

— Почему-то все привыкли, что беспилотники — это пропеллер и тому подобное. На самом деле его ценность в оборудовании, которое он несет, в нейросистеме, в материалах, из которых такую технику делают, — рассказал «Эксперту» заместитель генерального директора ООО «Скайкоптер» Денис Артамонов. — То есть в процессе создания БПЛА образуется целая система. И то, что делают отдельные производители, может использоваться в разных областях, в частности — в конструировании бронежилетов», — заметил он.

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На своем выставочном стенде «Скайкоптер», помимо беспилотных аппаратов, продемонстрировала разработки «дочерней» компании «РусАрм», занимающейся выпуском средств индивидуальной защиты.

Как говорит Денис Артамонов, современная задача многих видов бизнеса сейчас — не столько конкуренция, сколько приобретение знаний и компетенций, позволяющих приносить пользу своей стране в разных областях. Например, представителям данной компании неожиданно пришла в голову бизнес-идея использовать имеющиеся в беспилотной авиации технологии при создании бронежилетов.

«И наши бронежилеты уже используются, работают. Причем создатели этих средств защиты видоизменяют их буквально на ходу — под определенные задачи. Поэтому такая миссия стала для нашей компании определенным драйвером развития», — констатировал он, признав, что официально производимые фирмой бронежилеты, к сожалению, до сих пор не сертифицированы, что не мешает волонтерам и добровольцам закупать их в частном порядке, предварительно лично убедившись в качестве изделий.

«Эксперт» связался с действующими участниками боевых действий на территории Украины, и получил подтверждение, что средства защиты данной компании в ходе спецоперации, действительно, порой используются теми, кто экипируется с помощью «гуманитарщиков» или самостоятельно. По их словам, использование по собственной инициативе продукции такого рода от «частников» — это, вообще, сейчас настоящий тренд из-за высокой востребованности этого средства защиты, особенно в добровольческих частях и в некоторых подразделениях ЛДНР.

Броник-трансформер по фронтовой «моде»

Коммерческий директор и разработчик «РусАрм» Александр Сивков уточнил, что материалы, которые применяют в БПЛА, используются в новых бронежилетах их компании качестве подкладки, мягкой баллистической защиты. Задействована арамидная ткань, которая обладает высоким сопротивлением ударным и динамическим нагрузкам, что позволяет при низком весе иметь высокую удельную мощность.

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«Арамидная ткань более эластичная и при длительном разгибании не теряет качеств. При этом она достаточно прочная, чтобы защитить от осколочных ранений. В ходе современного конфликта на Украине перестрелки происходят реже, чем используется артиллерия и дроны, и это мы учли. Ткань выкладывается плиточками, поэтому при попадании одного боеприпаса разрушается по частям, а не вся целиком», — подчеркнул представитель разработчика.

Специальные бронепластины «РусАрм» располагаются спереди и сзади бронежилетов, они предназначены для усиления защитных композиций бронеодежды. Основными составными элементами является наборная керамика, установленная на композитную подложку из многослойного армидного полотна или высокомолекулярного полиэтилена. Бронеэлементы не теряют свойств при динамических нагрузках и атмосферных осадках.

«Кроме того, мы используем современные ткани, так как они хорошо смотрятся внешне. Также они не отсвечивают в приборах ночного виденья из-за специальной пропитки. Каждую поставку мы просвечиваем современными импортными приборами, мы достали специальное оборудование из Америки. Кстати, все плиты, которые используются в наших войсках, мы также проверяем и отстреливаем. Безопасность наших клиентов — самое важное», — добавил Александр Сивков.

Помимо базового бронежилета, который имеет низкий вес (площадь защиты 30,58 квадратных дециметров) и часто используется теми бойцами, которые в основном передвигаются на технике, «РусАрм» произвели штурмовой или модульный тип бронеодежды, обладающий высшим классом защиты.

«Он состоит из целой массы модулей, площадь защиты 98,15 квадратных дециметров. Соответственно, по просьбе клиентов, сейчас дорабатываются наручи, расширенная защита бедра и ниже. Баллистическая защита раскладывается, защищая фактически все тело», — констатировал Александр Сивков.

Еще одной уникальной разработкой компании стала корсетная защита для распределения веса бронежилета. Разработчик заметил, при носке защиты зачастую происходит компрессия позвонков, и у военнослужащих возникают межпозвоночные грыжи.

«Изначально подобный корсет придумала одна американская компания, но мы взяли эту идею и доработали. При использовании системы распределения веса можно снять до 60% тяжести со спины. Мы также сделали корсетную систему так, чтобы при беге бронежилет не сползал и не создавал дисбаланс», — отметил он.

В компании заметили, что каждый бронежилет проходит апробации в элитных отрядах специального назначения. «Сейчас в связи с ситуацией на Украине апробация проходит еще быстрее. По отзывам мы вносим изменения. Мы находимся на коммерческом рынке, а не трудимся по госзаказам, поэтому работаем непосредственно с пользователями снаряжения, и, конечно, имеем от них реальную картину», — подчеркнул он.

Сейчас «РусАрм» производит до 100 бронежилетов в месяц, при этом компания начала активно использовать аутсорс, привлекая сторонние производства по отшиву больших партий согласно техзаданию.