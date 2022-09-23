Более 600 тонн продукции выпустил московский производитель ореховой пасты за шесть лет

Объем производства ореховой пасты на предприятии столичной компании Nattys за шесть лет превысил 600 тонн или 2 млн баночек. В этом году компания также начала выпускать ореховое драже и батончики с арахисовой пастой в бельгийском молочном шоколаде. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский.

«Московские предприятия по переработке фруктов и овощей за семь месяцев этого года увеличили производство продукции почти на 31%. Важно, что компании не только наращивают объемы производства, но и расширяют ассортимент. Например, в городе уже шесть лет выпускают натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара. За все время работы было произведено более 600 тонн, или свыше двух миллионов баночек, ореховой пасты», – рассказал Владислав Овчинский.

Продукцию можно приобрести в крупных сетевых супермаркетах по всей стране, на маркетплейсах и АЗС.

«Уже шесть лет мы выпускаем натуральные ореховые продукты питания. За это время мы увеличили производство со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц. В июле мы наладили новое оборудование и с августа начали первые поставки новых продуктов в федеральный ретейл», – рассказала генеральный директор компании Юлиана Николаева.

Компания также получает поддержку от столичных властей и при продвижении своей продукции, включая новинки. Nattys – участник программы правительства Москвы по поддержке локальных брендов сделановмоскве.рф.