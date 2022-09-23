Эрдоган сообщил о поиске альтернатив платежной системе «Мир»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил членам правительства совместно с российскими коллегами разработать альтернативу платежной системе «Мир». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber. Ранее Минфин США пригрозил санкциями финансовым учреждениям государств, которые заключают новые или расширенные соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).

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«Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведет обсуждения по этой теме», — сообщили в эфире турецкого телеканала.

Позже президент Турции заявил журналистам, что работа по разрешению ситуации с картами «Мир» продолжится, но внимание будет сосредоточено «не только на событиях с картой, но и на альтернативах».

В понедельник турецкие Isbank и DenizBank сообщили о прекращении обслуживания российских карт «Мир» в связи с предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).