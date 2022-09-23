Фунту стерлингов устроили «черную пятницу»

Фунт стерлингов обрушился с $1,1274 до $1,0897. На 37-летний минимум его отправили планы британского правительства по крупнейшему снижению налогов с 1972 года.

В пятницу валюты Великобритании пережила один из худших дней в своей истории. Фунт стерлингов потерял более 3%, впервые с марта 1985 года рухнув ниже $1,1. В течение дня его курс опускался до $1,0897.

Массовую распродажу британских активов на рынке вызвали планы нового правительства Великобритании во главе с Лиз Трасс провести самое резкое снижение налогов с 1972 года. В попытке ускорить экономический рост будут сокращены налоги на богатые домохозяйства и компании.

Канцлер казначейства Кваси Квартенг объявил о проведении ряда налоговых и регулятивных реформ, которые обойдутся в 161 млрд фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет. Это усилило опасения рынка по поводу растущего бремени государственного долга и инфляции, которая уже приблизилась к 40-летнему максимуму.

Одновременно с падением фунта стерлингов обрушился и британский фондовый рынок. Инвесторы избавлялись от любых активов, но особенно – от инструментов с фиксированным доходом. Взлет доходности пятилетних гособлигаций (она меняется обратно пропорционально котировкам) был максимальным в истории.

«Крайне необычно, чтобы валюта развитого рынка слабела одновременно с резким ростом доходности», — заявил Bloomberg глава глобального отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос. Он предупредил, что британская валюта «в опасности», и предположил, что рынки уже относятся к этой стране как к развивающейся экономике.