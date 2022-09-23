Государство выполнит свои обязательства перед гражданами

Одной из важнейших тем, обсуждавшихся накануне на заседании Правительства России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, стал прогноз социально-экономического развития России. Как отметил во вступительном слове глава кабмина, западные санкции «потребовали выработки быстрых и оперативных ответных решений, проведения дополнительных мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, запуска трансформации многих деловых процессов, обновления логистических и торговых цепочек».

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В итоге в проекте нового бюджета сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения. Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нём заложены ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент. В течение следующих двух лет на реализацию национальных проектов планируется выделять примерно по 3 трлн рублей ежегодно.

Правительство выстраивает целостную систему

В числе перечисленных мер премьер назвал работу Фонда пенсионного и социального страхования, который со следующего года объединит функции двух действующих фондов. «За счёт его средств продолжится предоставление пенсий, различных компенсаций и выплат, в том числе пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для семей с детьми», — напомнил Мишустин.

В частности, отметил он, правительство выстраивает целостную систему поддержки. Оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители и беременные женщины могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения граждан и возраста ребёнка.

С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности.

Еще одной мерой поддержки россиян, как заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, чьи слова приводит пресс-служба Минтруда России, должно стать повышение МРОТ и прожиточного минимума. Так, министр считает целесообразным с 1 января 2023 года повысить МРОТ в 2023 году на 6,3%, а прожиточный минимум — на 3,3%.

«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%», — отметил Антон Котяков.

Не отстает и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая совместно с Минпромторгом будет работать над предоставлением приоритета закупкам отечественных промышленных товаров. Как заявили в пресс-службе регулятора, Соответствующее соглашение подписали замруководителя службы Петр Иванов и первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

«Документ позволит обеспечить проведение мониторинга за соблюдением национального режима в закупках. Ведомства намерены совместно разрабатывать предложения по совершенствованию нормативного регулирования предоставления приоритета российским промышленным товарам в рамках Закона о контрактной системе и Закона о закупках. Это касается в том числе мер, направленных на формирование конкурентной среды для поставщиков и производителей», — говорится в сообщении.

В ФАС подчеркнули, что предписание соглашения поспособствует развитию национальной экономики и политики импортозамещения, а также защите внутреннего рынка страны и поддержке отечественных производителей.

Повышение благосостояния граждан является приоритетом

Россия выбрала курс развития государства в 2020 году, поддержав внесение поправок в Конституцию, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Теперь в Конституции закреплено, что наша страна — это социальное государство. И заметно, как изменилась политика государства в социальной сфере — появился упор на прямую финансовую помощь, которая для миллионов россиян оказалась очень эффективной мерой поддержки.

«Мы видим, какой предлагается пакет социальных гарантий молодым родителям, пенсионерам, военнослужащим. Абсолютный приоритет государства в экономике — исполнение взятых на себя социальных гарантий. Второй приоритет — сохранение занятости и «профилактическое» расширение базы рабочих мест на перспективу. топ-3 замыкает стимулирование демографии через экономические стимулы», — обратил внимание политолог.

Ключевой приоритет социальной политики России — создание благоприятных условий для граждан и повышение их благосостояния, пояснил Никита Донцов. Сегодня Россия находится в сложной экономической ситуации из-за западных санкций: внешняя торговля ограничена и источники наполнения бюджета сейчас под санкционным давлением. Когда денег на все не хватает, единственный верный курс — оптимизировать расходы.

В социальной сфере оптимизация заключается в смене концепции: переходе от категорийной социальной помощи к помощи адресной, указал политолог. Разница в том, что так работа проводится лишь с теми, кому это действительно нужно, а не с теми, кто просто механически попал под выбранную категорию. Также экономические инструменты активно используются для поддержки граждан: субсидированные кредиты и ипотеки, отсрочки платежей, каникулы, реструктуризация долгов и прочее.

Экономическое стимулирование признано успешным опытом, и в перспективе нескольких лет такие инструменты станут развиваться. Государство будет предлагать россиянам помощь в реализации жизненных целей в формате софинансирования, уверен Никита Донцов.

Россия преодолеет трудности

Национальные приоритеты представляют собой объективно значимые потребности нашего государства, общества и личности в обеспечении их устойчивого развития и защищенности. Это, как отметил в комментарии «Эксперту» доцент, эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук, наиболее важные направления обеспечения стратегической безопасности государства. Понятие национальных приоритетов неразрывно связано с национальными интересами страны.

На современном этапе, уверен эксперт, важнейшими национальными интересами России являются защита конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности РФ, укрепление обороны, развитие механизмов взаимодействия государства и гражданского общества, развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граждан, а также поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности, правовых основ международных отношений.

Поддержка проектов законов о повышении прожиточного минимума на 2023 год и минимального размера оплаты труда являются лучшим доказательством реализации национальных приоритетов, отметил Валерий Корнейчук. Совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Реальные доходы россиян в 2022 году сократятся на 2%, но уже в 2023 году вырастут на 2%. ВВП России в этом году снизится только на 2,9%, в следующем — на 0,8% и, согласно прогнозу, перейдет к росту в 2024 году.

Двигаясь в рамках национальных приоритетов наше государство перестраивает работу экономики в условиях небывалого санкционного давления стран ЕС и США, констатировал аналитик. Правительством выделены сотни миллиардов рублей на поддержку промышленности и бизнеса. Недавние выборы в РАН демонстрируют изменение направленности вектора фундаментальных исследований и разработок.

Наиболее перспективной формой интеграции академической, прикладной, вузовской науки и высокотехнологичного бизнеса станут консорциумы, включающие академические и прикладные НИИ, вузы, бизнес-структуры, а также инновационные предприятия, основанные на разработках академических институтов. Это позволит достичь в ближайшие 3-5 лет технологического суверенитета России и обеспечит ее дальнейшее развитие на долгие годы вперед. Нет никакого сомнения, что Россия преодолеет созданные для нее странами Запада трудности и продолжит свое дальнейшее развитие для реализации своих национальных интересов государства, общества и личности каждого россиянина, уверен Валерий Корнейчук.