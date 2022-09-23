«КАМАЗ» въехал в новую компонентную эру

Главным синергетическим мероприятием Первого Международного конгресса «Транспорт и строительство», завершившегося в Уфе, стала пленарная сессия «Статегия-2030 — транспорт и строительство — новые вызовы». В ее рамках генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал про планы работы компании в условиях ограничений.

Сергей Когогин напомнил, что, хотя «КАМАЗ» являлся международным бизнесом с большим количеством иностранных акционеров и партнеров, однако компания всегда стремилась к тому, чтобы иметь достаточный уровень независимости по основным узлам компонентов.

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«То есть либо мы производили что-то сами, либо — у партнеров, но требовали очень большой уровень локализации. И когда произошли известные события, наши партнеры вынуждены были уйти. Я не скажу, что они были этому рады, это, все-таки, большие инвестиции. В итоге мы переориентировали свои действия, и я думаю, что мы данный период уже пережили, и достаточно успешно. Компания работает, у нас устойчивые финансовые показатели», — подчеркнул он.

Сергей Когогин заметил, что основной миссией «КАМАЗа» была и остается транспортная безопасность страны, так как компания является базовой по коммерческой технике.

«После 24 февраля, когда все участники рынка встали и ушли, мы остались. И если уход производителя в области легковых автомобилей создает просто неудобства, то в области коммерческого транспорта — это грозит остановкой экономики», — подчеркнул глава компании, добавив, что выполнение стратегических задач не мешает, а способствует заботе о клиентах, в качестве примера которой он привел заботу об удобстве водителя.

В данном контексте Сергей Когогин рассказал о долгожданной новинке компании — тягаче пятого поколения. Он заметил, что уже сейчас новые версии К5 отличаются повышенной комфортабельностью на уровне грузовиков премиум-класса. Кроме того, в компании был спроектирован новый мотор, который имеет один из лучших показателей расхода топлива в своем классе. Сама машина требует сервисного обслуживания только спустя 150 тысяч километров. Таким образом, К5 стал популярнее, чем многие иностранные премиум авто.

«Я не скрываю, что многое мы взяли от “Мерседеса”, как от нашего акционера и партнера, но мы обеспечили эволюцию нашего продукта», — заметил Сергей Когогин.

Несмотря на все экономические трудности, «КАМАЗ» готовятся к массовому запуску грузовиков К5 уже в первом квартале 2023 года. Также обновление грядут и в линейке пассажирского транспорта, и в линейке строительной техники от «КАМАЗа».

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Грузовики перестроили на новый лад

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» директор ООО «Автолидер-Север», представлявший «КАМАЗ» на выставке, Андрей Секирин подтвердил: волноваться покупателям тягачей не стоит. «Состоящие в родстве» с Mercedes-Benz KAMAZ-5490 четвертого поколения и KAMAZ 54901 пятого поколения будут в продаже, несмотря ни на какие санкции.

«Действительно, данные машины делают на одном заводе в Набережных Челнах, который является самым крупным в мире среди заводов в мире по производству кабин Mercedes, и самым технологичным с точки зрения роботизации и цифровизации. Однако эти кабины будут выпускаться», — заметил Андрей Секирин.

Опасения автоэкспертов относительно двигателя R6, который являлся совместным проектом Mercedes и «КАМАЗ», напрасны. По словам Андрея Секирина, на новые тягачи К5 будет идти только данный тип мотора, которые имеет камазовский индекс и уже утвержден к выпуску.

«При этом двигатель имеет разные линейки мощности от 450 до 700 лошадиных сил. То есть с ними все точно будет хорошо. Плюс с ним идут дальнейшие перспективные усовершенствования, с точки зрения применения сжатого природного газа», — добавил он.

Тем не менее, «КАМАЗ» анонсировал переход к новой компонентной базе. Одно из значимых изменений — замена коробки переключения передач компании ZF, продавшей бизнес в РФ. Новая КПП сохранит ключевые характеристики. Она будет 12-ступенчатой и автоматизированной. Скорее всего, поставки пойдут от бренда Fast Gear.

«Если это все же будет Fast Gear, то сборка данных коробок налажена в Минске. Я был на данном заводе, у них много производственных мощностей. Так что, в случае ввоза из Минска, переживать точно не стоит», — заключил Андрей Секирин.