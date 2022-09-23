Лавров и Гутерриш обсудили вывоз зерна из Украины и удобрений из России

В Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В центре внимания переговоров находились актуальные международные и региональные проблемы, отмечается в сообщении МИД РФ. В частности, был сделан акцент на «продуктовой сделке».

«Предметно обсуждался ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Стороны подтвердили необходимость обеспечения их пакетного характера и полного выполнения», — подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия России с ООН. «Подтверждена обоюдная приверженность сохранению центральной координирующей роли всемирной Организации, деятельность которой должна строго опираться на ее уставные цели и принципы, включая суверенное равенство всех государств-членов», — сообщает пресс-служба российского МИД.

Президент РФ Владимир Путин 7 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума обратил внимание на то, что продовольствие, вывозимое из портов Украины, поступает вовсе не в беднейшие страны, как это было задумано изначально. Российский лидер отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего два судна из 87, на которых было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т. «В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать», — констатировал Путин.

В июле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов. Контроль за грузами и судами осуществляет созданный в Стамбуле координационный центр.