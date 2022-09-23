«Лукойл» разместит замещающие облигации на сумму более $6 млрд

Совет директоров «Лукойла» принял решение о размещении замещающих облигаций на $6,3 млрд.

Как сообщила пресс-служба компании, речь идет о пяти выпусках облигаций, замещающих еврооблигации, «права на которые учитываются в российских депозитариях». Компания планирует обратиться в ЦБ для государственной регистрации выпусков замещающих облигаций. «Параметры и условия выпусков будут публично раскрыты после регистрации эмиссионных документов Банком России», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что параметры замещающих облигаций — номинальная стоимость, срок погашения, купон — будут полностью эквивалентны параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ на дату соответствующих выплат.

Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен в соответствии с требованиями президентского указа от 5 июля текущего года, отметили в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, в частности, будут размещены облигации серии ЗО-23 в количестве 1,5 млн штук общей суммой $1,5 млрд со сроком погашения 24 апреля 2023 года, облигации серии ЗО-26 в количестве 1 млн суммой $1 млрд со сроком погашения 2 ноября 2026 года, облигации серии ЗО-27 в количестве 1,15 млн штук на $1,15 млрд со сроком погашения 26 апреля 2027 года, облигации серии ЗО-30 в количестве 1,5 млн штук на $1,5 млрд со сроком погашения 6 мая 2030 года, а также облигации серии ЗО-31 в количестве 1,15 млн штук на $1,15 млрд со сроком погашения 26 октября 2031 года. Выпускаемые облигации подлежат оплате еврооблигациями, выпущенными компаниями LUKOIL International Finance, LUKOIL Capital DAC и LUKOIL Securities.

Президент РФ Владимир Путин в июле подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, по которым не поступают выплаты из-за их блокировки за рубежом, выпускать в 2022 году замещающие их облигации.