Максимальная ставка по вкладам упала до прошлогоднего уровня

По итогам второй декады сентября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 6,74%. По сравнению с первой декадой она снизилась на 0,1%, за месяц — на 0,115% и приблизилась к уровню третьей декады октября 2021 года (6,7%). Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

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«Результаты мониторинга в сентябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада сентября — 6,84%; II декада сентября — 6,74%», — сообщили в ЦБ.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. С тех пор она постепенно снижается.

Для справки регулятор привел также действующие сейчас средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,5%; от 91 до 180 дней — 6,43%; от 181 дня до 1 года — 6,46%; на срок свыше 1 года — 6,67%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

