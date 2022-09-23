Минфин охладил пыл рублевых «медведей»

За последние сутки существенно поменялись ожидания финансовых аналитиков относительно будущего рубля. Если ранее большинство экспертов ожидало на конец года курс российской валюты в районе 65–70 и выше за доллар, то теперь прогнозы смещаются в пользу более сильного рубля.

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Во вторник, когда появилась информация, что Минфин планирует увеличить фискальную нагрузку на экспортеров, звучали робкие предположения, что власти намерены пополнить бюджет за счет сырьевых компаний, а не в результате искусственной девальвации рубля. Так оно и оказалось.

В пояснительной записке Минфина к проекту бюджета говорится, что в следующем году не планируется пополнение Фонда национальной безопасности за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Именно риск того, что вот-вот заработает бюджетное правило (Минфин ранее не исключал, что первые покупки валюты начнутся уже в сентябре), оказывал основное давление на рубль.

Многие инвесторы покупали доллар в среднесрочных целях, надеясь заработать 10–15% (а если с «плечами», то и больше) до конца года на девальвации курса рубля. Теперь же его динамика будет определяться исключительно рыночными факторами, то есть предложением валюты от экспортеров и спросом на нее со стороны импорта.

При этом за хранение валюты как на брокерском счете, так и в большинстве банков приходится платить. Учитывая отсутствие явно видимых драйверов падения курса рубля, часть инвесторов начала скидывать «токсичную валюту», что во многом и вызвало укрепление рубля в последние два дня.

Сегодня на утренних торгах пара доллар-рубль сходила в район 58,5, но развить успех пока не удается из-за упавшей ниже $90 за баррель нефти. На открытии основных торгов в 10:00 мск. за доллар давали около 59,3 рубля, но уже через полчаса доллар подешевел на 30 копеек.

Сегодня и в понедельник можно ждать повышенного объема предложения валюты со стороны экспортеров, которым нужно рассчитаться с бюджетом по налогам, поэтому рубль имеет все шансы возобновить рост.

Краткосрочная техническая картина говорит о высоких шансах роста рубля. «Текущая картина по USD/RUB указывает на высокую вероятность слома боковика последних месяцев с выходом доллара вниз. Ближайшие уровни технической поддержки могут сместиться к 57,7 и далее в диапазон 55,5–55,9», — отмечает Василий Карпунин из БКС.

Действительно, с начала августа пара доллар/рубль была зажата в диапазоне 60–61, и все попытки выхода их этого коридора были краткосрочными и не оканчивались успехом. Обычно после столь длительного боковика движения бывают сильными. Вчера пара подала серьезную заявку на пробой канала вниз, поэтому в любой момент игру на повышение курса рубля могут начать крупные спекулянты.

Алексей Антонов из «Алора» считает, что целью движения пары сейчас выступает район 55, и не исключает его достижения. Действительно, в районе этой отметки расположены годовые минимумы по паре доллар/рубль, и сюда спекулянты будут стремиться загнать курс.

Более отдаленные перспективы рубля обрисовал Дмитрий Полевой из «Локо-Инвест»: «До конца 2022 возможен диапазон 60–65/USD, в сентябре-октябре под налоги/дивиденды временно может быть и менее 60/USD».

Впрочем, западные санкции, политическая и экономическая обстановка в мире и динамика цен основных товаров российского экспорта могут внести корректировку в любые прогнозы.