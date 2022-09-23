Минобороны сообщило оперативные новости о спецоперации на Украине

На брифинге 23 сентября Минобороны сообщило оперативные новости о ходе специальной военной операции на Украине.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате высокоточного удара ВКС РФ по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск (ДНР) ликвидировано свыше 220 украинских военнослужащих.

В районах города Славянск и населенного пункта Озерное (ДНР) нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников, уничтожено более 100 боевиков.

Высокоточным оружием ВКС РФ в районе города Запорожье нанесены удары по позициям тактической группы «Чайка», а также пунктам временной дислокации националистических батальонов «Скиф», «Днепр» и «Гепард». Ликвидировано свыше 190 боевиков и 12 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населённых пунктов Безыменное и Терновые Поды (Николаевская область). Потери противника составили более 130-ти военнослужащих.

Помимо этого, поражены 4 пункта управления, в том числе 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Двуречная (Харьковская область), 9-го полка нацгвардии в районе населённого пункта Приморское (Запорожская область), командно-наблюдательные пункты 2-го и 3-го батальонов 65-й механизированной бригады в районах населённых пунктов Новоандреевка и Верхняя Терса (Запорожская область). Подавлены 74 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

В районе населённого пункта Никифоровка (ДНР) уничтожен украинский ЗРК «Бук-М1». Также ликвидированы 3 склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Запорожье, населённых пунктов Моначиновка (Харьковская область) и Донецкое (ДНР).

Истребительной авиацией ВКС РФ за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Новоселовка (Николаевская область), а также 2 Су-25 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Веселое (Херсонская область) и Камышевка (ДНР).

Российскими средствами ПВО за сутки сбито 19 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово (Херсонская область), Любимовка (Запорожская область), Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна (ДНР).

Кроме того, в районах населённых пунктов Плодовое и Новая Каховка (Херсонская область) средствами ПВО уничтожены в воздухе 42 реактивных снаряда американской РСЗО «HIMARS», а также «Ольха».