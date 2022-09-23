Набиуллина назвала категории банковских служащих, не подлежащих мобилизации

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что сотрудники ЦБ, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, продолжат работать после объявления частичной мобилизации, чтобы россияне смогли в срок получать зарплаты и пособия, а также брать кредиты. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале ЦБ. Минобороны в этот же день утвердило решение о непривлечении на военную службу специалистов ряда организаций финансового сектора.

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«Те сотрудники, которые заняты на критически важных направлениях, останутся на своих рабочих местах, чтобы финансовая система продолжила работать бесперебойно, люди в срок получали зарплаты, пенсии, социальные пособия, работали бы платежные карты и переводы, выдавались новые кредиты. В целом чтобы российская экономика и люди получали необходимую подпитку финансовыми ресурсами», — заявила Набиуллина.

К таким сотрудникам относятся специалисты, отвечающие за критическую инфраструктуру, платежи и расчеты, инкассацию, функционирование и защиту информационных систем, а также работники дежурных смен и специалисты, работающие с населением и предприятиями, пояснили в ЦБ.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, Минобороны уже утвердило решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации специалистов «организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение».

