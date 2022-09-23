Орбан продолжает бороться с антироссийскими санкциями

Виктор Орбан, пожалуй, единственный из лидеров ЕС, кто призывает снять с России санкции. Причем, делал он это неоднократно. Сейчас он решил сделать упор на борьбу с энергетическими санкциями, сообщает Bloomberg, и предлагает соотечественникам провести их всенародное обсуждение. Об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии «Фидес – Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш. Пока не очень понятно, что будет, если венгры признают нежелательность энергетических санкций против России. В любом случае проведение всенародного обсуждения означает, что Виктор Орбан, которого в Брюсселе подозревают в пророссийских настроениях, не намерен прекращать борьбу за энергетическую независимость Венгрии. Причем венгерский лидер явно обостряет отношения с Еврокомиссией несмотря на уже давно нескрываемые намерения Брюсселя лишить строптивый Будапешт субсидий, т.е. наказать венгров евро.

Венгерский премьер-министр действует по уже отработанному сценарию. Такие же обсуждения уже проводились по вопросам мигрантов и миллиардера Джорджа Сороса, который является венгром по национальности.