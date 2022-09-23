Орбан продолжает бороться с антироссийскими санкциями

Виктор Орбан, пожалуй, единственный из лидеров ЕС, кто призывает снять с России санкции. Причем, делал он это неоднократно. Сейчас он решил сделать упор на борьбу с энергетическими санкциями, сообщает Bloomberg, и предлагает соотечественникам провести их всенародное обсуждение. Об этом сообщил лидер парламентской фракции правящей партии «Фидес – Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш. Пока не очень понятно, что будет, если венгры признают нежелательность энергетических санкций против России. В любом случае проведение всенародного обсуждения означает, что Виктор Орбан, которого в Брюсселе подозревают в пророссийских настроениях, не намерен прекращать борьбу за энергетическую независимость Венгрии. Причем венгерский лидер явно обостряет отношения с Еврокомиссией несмотря на уже давно нескрываемые намерения Брюсселя лишить строптивый Будапешт субсидий, т.е. наказать венгров евро.
Венгерский премьер-министр действует по уже отработанному сценарию. Такие же обсуждения уже проводились по вопросам мигрантов и миллиардера Джорджа Сороса, который является венгром по национальности.
Орбан неоднократно критиковал антироссийские санкции, принимаемые объединенной Европой. Сейчас он призвал отменить их, как сообщает венгерское издание Magyar Nemzet, тесно связанное с Фидес, нa закрытой встрече с законодателями в среду вечером. Премьер заявил депутатам парламента, что санкции против России наносят больший вред европейской экономике, чем российской. Он уверен, что отмена санкций поможет взять под контроль инфляцию и снизить риск рецессии.
Обращает на себя внимание то, что новый выпад против Брюсселя и руководства объединенной Европы Виктор Орбан совершил в самый разгар очередной попытки ЕК заморозить субсидии Венгрии в размере 7,5 млрд евро. Брюссель сейчас обвиняет Венгрию в коррупции, якобы процветающей в стране.
Еврокомиссия активировала новый механизм, разработанный в 2020 году после создания 750-миллиардного фонда восстановления Европы после коронавирусной пандемии. Он позволяет еврочиновникам блокировать выделение бюджетных денег странам нарушительницам, если удастся доказать, например, отсутствие независимости суда или проблемы с коррупцией, которые могут помешать использованию евросоюзовских денег по прямому назначения. Т.е. формально в Брюсселе боятся, что деньги, выделенные Венгрии, пойдут не на восстановление венгерской экономики, а будут разворованы или направлены на какие-то другие цели. Венгры называют применение механизма замораживания субсидий шантажом.
Любопытно то, что сейчас Венгрию обвиняют уже даже не столько в нарушении главенства права, а в чересчур теплых отношениях с Россией. Голос Орбана и действия Будапешта не звучат в унисон с политикой Евросоюза в отношении Москвы. Особенно сильно это стало заметно после 24 февраля и после того, как Будапешт согласился платить за российский газ в рублях.
Накануне министры иностранных дел стран членов ЕС договорились о введении новых ограничений против Москвы. Между тем, глава венгерского МИД Петер Сийярто, тоже не скрывающий своего негативного отношения к европейским санкциям против России, встретился в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН. Министры обсудили сотрудничество между Россией и Венгрией в области энергетики.
«Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили перспективные направления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Венгрией, а также практические задачи дальнейшего развития взаимодействия в области энергетики с учетом неблагоприятной международной обстановки,- говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи между Лавровым и Сийярто.- Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, представляющим взаимный интерес».