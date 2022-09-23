Под Смоленском запустили уникальную автоматизированную линию по сборке железнодорожных путей

На станции Вязьма-Брянская в Смоленской области ввели в эксплуатацию модернизированную линию по сборке рельсошпальной решетки, разработанную российскими специалистами.

Новая технология позволит удвоить выпуск продукции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

«На станции Вязьма-Брянская в Смоленской области открылась первая в России автоматизированная линия по сборке рельсошпальной решетки со всеми видами скреплений. Она основана на отечественной разработке Хабаровского центра Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре — филиала ОАО "РЖД". Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое — с 500 до 1 000 погонных метров в день», — указывается в сообщении.

Уточняется, что производство запущено на территории имеющего подъездные пути предприятия, что упрощает доставку материалов и вывоз готовой продукции. Сборка железнодорожных путей производится в специальном цехе на автоматизированной линии, которая выполняет полный цикл работ; процесс управляется оператором.

Готовые звенья рельсошпальной решетки доставляются к месту укладки на полигоне Московской железной дороги. По словам начальника МЖД Валерия Танаева, ежегодно на полигоне проводится ремонтная кампания, в ходе которой только в 2022 году будет обновлено свыше 300 км пути. «Внедрение новых технологий будет способствовать повышению производительности труда и качества выполняемых ремонтных работ», — отметил Танаев.

В ходе модернизации были улучшены условия труда работников, которые в том числе прошли дополнительное обучение, подчеркнули в пресс-службе МЖД.