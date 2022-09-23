Ралли рубля и упавшая нефть придушили акции

Рубль продолжил сегодня уверенный рост, игнорируя как упавшую на 5% нефть, так и готовящиеся новые санкции. К окончанию торгов на Московской бирже российская валюта росла к доллару более чем на 2%, доллар стоил около 57,5 рублей. В моменте котировки «американца» падали до зеркальной отметки 56,65 рублей.

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Объем торгов долларом на Московской бирже сегодня вырос более чем вполовину по сравнению со средним показателем прошлой недели. Это связано как с пиком налогового периода, так и активизацией спекулянтов, которые, похоже, преимущественно начали играть на укрепление рубля после того, как пара доллар-рубль пробила вниз полуторамесячный боковой канал 60-61.

«Базовую силу российская валюта получает со стороны внушительного профицита платежного баланса РФ, — рассказал «Эксперту» инвестиционный стратег “БКС Мир инвестиций” Александр Бахтин. — При этом актуализация геополитического риска, как ни парадоксально, в нынешних условиях только усиливает тренд на добровольную девалютизацию в экономике. В свете последних новостей многие инвесторы опасаются находиться в безналичной валюте».

О наличии на рынке таких опасений упомянул и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, отметив при этом, что «поддерживать уверенность рубля может и то, что крупные компании-экспортеры, которые собираются выплачивать дивиденды, должны дополнительно конвертировать в рубли значительные объемы инвалюты, чтобы сформировать необходимый объем рублевой ликвидности для выплат своим акционерам».

Не исключено, что в начале следующей недели российская валюта продолжит рост и достигнет отметки 55 руб. за доллар, которую технические аналитики называют целью нынешней фазы укрепления рубля.

Падение стоимости нефти, удорожание рубля и новые санкционные риски стали причинами масштабных распродаж российских акций сегодня. К закрытию торгов Индекс Мосбиржи терял около 4,5%. За неделю индикатор снизился на 14%.

Хуже рынка были черные металлурги, для которых курс рубля является очень важной составляющей бизнеса. Некоторые аналитики посчитали, что сейчас рентабельно экспортировать стальную продукцию при курсе российской валюты около 70 руб. за доллар. Здесь, кстати, возникает вполне логичный вопрос: как же металлурги процветали и платили щедрые дивиденды в те года, когда доллар стоит чуть более 33 рублей?

Пару-тройку недель назад бумаги сектора начали осторожно подбирать в ожидании, что закрытие металлургических производств в Европе и введение бюджетного правила, ослабляющего рубль, улучшит ситуацию с продажами на экспорт черных металлов. Однако после того, как Минфин сообщил об отсутствии намерений вводить бюджетное правило даже в следующем году, ждать сильного снижения курса рубля не стоит, что отразилось на оценке перспектив роста акций черных металлургов.

С потерями около 3% закрывал день «Газпром». Бумагу пока поддерживает ожидание дивидендов, а по итогам пятидневки акции газовой монополии были вдвое лучше рынка, снизившись на 7,7%.

Еще меньше сегодня распродавали «Лукойл» (-2,5%) от которого также ждут дивидендных выплат. По некоторым оценкам, дивидендная доходность акций компании в нынешних ценах может составить около 20%, что сопоставимо с дивдоходностью «Газпрома». Недельные потери капитализации «Лукойла» оцениваются в 13%, что сопоставимо с падением рынка в целом.

Динамика рынка акций на следующей неделе остается неопределенной. Есть ожидания, связанные с внешней конъюнктурой, а именно с тем, что фондовая Америка начнет давно назревший отскок. Кроме того, сегодня нефть дошла до технической цели снижения $85 за баррель, и также может отскочить вверх. Однако при прочих равных факторах значение названных двух трудно оценить, да и они носят характер гипотетических.