Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерна

Россия в этом году может собрать рекордный урожай зерновых. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По её словам, валовый сбор зерна в России в 2022 году может достигнуть рекордных 142 млн тонн, передаёт РИА Новости.

«Урожай зерновых в этом году у нас рекордный, – подчеркнула она. – Мы прогнозируем больше 140 млн тонн, может быть даже это будет 142 млн тонн. И по пшенице тоже очень высокий урожай».

Напомним, до этого рекордный урожай в России был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 млн тонн зерна, в том числе 86,003 млн тонн пшеницы.

Как ранее писал «Эксперт», главный научный сотрудник лаборатории селекции и первичного семеноводства озимой пшеницы ФИЦ «Немчиновка», академик РАН Баграт Сандухадзе рассказал, за счёт чего можно удвоить производство зерна в России.

