«Русснефть» в I полугодии увеличила добычу газа на 13%, показатель по нефти вырос на 7%

Компания «Русснефть» за первые шесть месяцев текущего года увеличила добычу нефти на 6,9% по отношению к тому же периоду 2021-го, до 3,41 млн тонн.

Об этом свидетельствует отчет эмитента ценных бумаг, опубликованный на сайте компании.

«Увеличение добычи в первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года связано с продолжением эксплуатационного бурения и возобновлением эксплуатации ряда месторождений после снятия ограничения ОПЕК+», — указывается в материале.

Добычу природного газа в первом полугодии компания увеличила до 0,15 млрд куб. м, рост составил 13,2%. Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) поднялась на 6,6% и составила 0,94 млрд куб. м.

За весь прошлый год «Русснефть» добыла 6,68 млн тонн нефти. Глава компании Евгений Толочек рассчитывает, что в 2022 году добыча может вырасти на 3%, до 6,9 млн тонн. На этом уровне НК планирует остаться и в 2023 году.

ГК «Русснефть» входит в топ-10 крупнейших добывающих предприятий в РФ. Объем вероятных запасов компании превышает 200 млн тонн. Группа включает пять филиалов — Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский, Ульяновский и Томский, а также активы в Азербайджане. В компании работают примерно 8 тысяч человек.