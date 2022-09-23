Рынок акций: битва нефти с дивидендами продолжается

Российский рынок акций начал сегодняшний день со снижения, чему способствовали технический фактор, удешевление нефти и новые санкционные угрозы. Вчера Индекс Мосбиржи так и не смог пробить сопротивление 2200 пунктов, поэтому вполне логично, что торгующие по техническому анализу трейдеры начали фиксацию прибыли.

Распродажи идут по большинству «голубых фишек»: за первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи снизился на 2,7%.

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Ушла под отметку $89 за баррель и нефть. Во многом этому способствовала информация, что в выходные ЕС начинает консультации по вопросу введения потолка цен на российскую нефть, и крупные нефтяные трейдеры, видимо, задумались, не удастся ли купить нефть у России по 40–50 долларов.

Против нефти играет и неизбежность рецессии мировой экономики, которую пока отрицают лишь высокопоставленные чиновники США и ЕС. Спад производства всегда приводит к сокращению спроса на энергоресурсы. Целью движения котировок нефти выступает район $85, но не факт, что он будет достигнут.

Впрочем, на стороне «быков» вновь может сыграть «дивидендный фактор». Вчера заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что значительный объем средств планируется направить на выплату промежуточных дивидендов по итогам 6 месяцев 2022 года, тем самым вселив в инвесторов уверенность, что дивиденды по «Газпрому» все-таки будут.

Сейчас дивидендная доходность акций «Газпрома» превышает 22%, и в любое время ее вновь могут начать покупать. Практически все аналитики уверены, что если 30 сентября собрание акционеров «Газпрома» утвердит выплаты, то акции компании сильно взлетят.

Намного лучше рынка торгуется «Лукойл», от которого второй месяц ждут объявления о распределении полугодовой прибыли.

28 сентября и акционеры «НоваТЭКа» должны одобрить выплату дивидендов. С точки зрения рисков и будущих доходов, «НоваТЭК» является более интересным, чем «Газпром», который сильно сократил экспорт газа в Европу.

Многое в итогах дня будет зависеть от динамики зарубежных бирж. Пока фондовая Европа и американские фьючерсы уверенно падают. Однако Индекс S&P500 очень близок мощной технической поддержке, а также локально перепродан. Поэтому, если американские инвесторы начнут покупки с открытием торгов акциями, то это улучшит ситуацию на товарном рынке и позволит Индексу Мосбиржи отыграть утренние потери – или хотя бы значительную их часть.