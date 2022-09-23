Швейцария нарастила в августе импорт российского золота до двухлетнего максимума

Август по праву можно называть «золотым» месяцем для российской золотодобывающей отрасли. Швейцария закупила в последнем летнем месяце, по данным Таможенного службы альпийской республики, около 5,7 тонн драгоценного металла из России на 324 млн долларов. Это максимум более чем за два года. Последний раз швейцарцы закупали российского золота больше в апреле 2020 года.
Золото прибыло в Швейцарию не из России, сообщает Bloomberg, а из Великобритании. Швейцарская таможня показывает данные о стране, где золото было очищено, а не место его добычи и вывоза.
Российское золото попало под западные санкции после 24 февраля, начала специальной военной операции на Украине, так же, как многое другое сырье из нашей страны. Сейчас российское золото находится под санкциями США, ЕС и Швейцарии. Однако золотые слитки были вывезены из России до 4 августа, дня вступления в силу санкций в отношении российского золота, и поэтому под швейцарские санкции не попало.
Некоторые инвесторы, у которых сохранились золотые слитки из России, могут захотеть переправить их в альпийской республике для того, чтобы впоследствии не возникли проблемы при продаже. Несмотря на то, что российское золото, вывезенное из страны до начала СВО, не попадает под санкции, к нему в главных «золотых хабах» Европы – Лондоне и Цюрихе относятся с подозрением и стараются с ним не работать.
Россия является вторым в мире производителем золота. До 24 февраля она была главным поставщиком драгоценного металла в Великобританию.
Китай продолжает сейчас покупать золото у России, не обращая внимания на западные санкции, но в небольших количествах. Достаточно сказать, что китайцы купили в августе лишь 300 килограммов драгоценного металла. Это всего лишь 0,16% от всего российского экспорта золота, составившего в последнем летнем месяце 182 тонны. Так что в отличие от углеводородов и другого сырья с золотом Поднебесная Москве не помогает.