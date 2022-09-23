Швейцария нарастила в августе импорт российского золота до двухлетнего максимума

Август по праву можно называть «золотым» месяцем для российской золотодобывающей отрасли. Швейцария закупила в последнем летнем месяце, по данным Таможенного службы альпийской республики, около 5,7 тонн драгоценного металла из России на 324 млн долларов. Это максимум более чем за два года. Последний раз швейцарцы закупали российского золота больше в апреле 2020 года.

Золото прибыло в Швейцарию не из России, сообщает Bloomberg, а из Великобритании. Швейцарская таможня показывает данные о стране, где золото было очищено, а не место его добычи и вывоза.