«Сибур» наладил в Башкирии производство ПЭТ-гранул из вторсырья на 144 тыс. тонн в год

Холдинг «Сибур» запустил в Благовещенске производство ПЭТ-гранул с использованием вторичного сырья.

Объем производства завода «Полиэф» после выхода на проектную мощность составит до 144 тыс. тонн в год, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. «Объем повторно вовлекаемого полимера при этом составит до 34 тыс. тонн, что сравнимо с 1,7 млрд использованных пластиковых бутылок», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что общая мощность предприятия по выпуску ПЭТ составит 252 тыс. тонн в год.

ПЭТ-гранулы с содержанием вторично используемого полимера до 30% будут использоваться в производстве новых продуктов упаковки, включая пищевую, а общая стоимость проекта составила более 4 млрд рублей.

«Сегодня мы не просто запустили производство ПЭТ-гранулы с содержанием вторичного сырья, а, по сути, замкнули жизненный цикл материала из пластиковой бутылки в мусорном баке в новую бутылку», — приводятся слова члена правления «Сибура» Александра Петрова.

Новый продукт называется Vivilen rPET. Гранула содержит до 25−30% повторно используемого полимера. С 2024 года сырье для ее производства — ПЭТ-флексу — в объеме 10 тыс. тонн в том числе будет поставлять Российский экологический оператор, с которым «Сибур» в июне заключил соответствующий договор. По этой схеме ежегодно на переработку будет направляться до 600 млн пластиковых бутылок.