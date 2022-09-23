Спрос россиян на наличность за сутки вырос в девять раз

Центробанк зафиксировал резкий рост спроса на наличность 22 сентября. Объем обращающихся наличных денег в стране составил 132,1 млрд рублей, увеличившись в 9,4 раза по сравнению с предыдущим днем (14,2 млрд рублей), следует из статистики регулятора.



Объем наличных сейчас сопоставим с мартовским уровнем: 4 марта этот показатель достигал 151,5 млрд рублей. При этом рекордный скачок был зафиксирован 25 февраля — тогда объем наличности за сутки вырос до 1,4 трлн рублей.



По данным ЦБ, объем денежной базы в широком определении на 1 сентября составил 19,83 трлн рублей, увеличившись за месяц на 693,6 млрд рублей (3,6%). Объем наличности на руках у россиян в августе вырос на 86,7 млрд (0,6%), до 14,23 трлн рублей.



На корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России в начале месяца находилось 2,042 трлн рублей (2,023 трлн рублей на 1 августа), объем средств на счетах обязательных резервов за месяц не изменился и составил 146 трлн рублей. При этом на депозитах кредитных организаций в ЦБ был размещен рекордный уровень средств — 3,414 трлн рублей (+587,7 млрд рублей за месяц).