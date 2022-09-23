Сюжет дня: акции нефтегазовых компаний падают на фоне референдума

Российский фондовый рынок вновь вернулся к падению на фоне обострения санкционных и геополитических рисков. В пятницу, 23 сентября на Мосбирже заметное снижение котировок наблюдалось в акция газовых и нефтяных компаний: подешевели бумаги «Газпрома» (-3,87% до 222,5 рублей за бумагу), «Новатэка» (-6,14% до 953,8 рублей за бумагу), «Роснефти» (-6,23% до 295,85 рублей за бумагу), «Лукойла» (-2,51% до 3910,5 рублей за бумагу), «Сургутнефтегаза» («обычка» -5,57% до 20,78 рублей за бумагу).

Начало референдума о присоединении к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей оказало давление на акции отечественных компаний, поскольку за этими событиями могут последовать новые санкции и очередной виток роста геополитической напряженности, отметили эксперты Finam.

Даже новость о выплате дивидендов «Газпромом» не улучшила настроения трейдеров.

«Несмотря на позитивные дивидендные новости, причин для распродаж сегодня предостаточно. Сюда можно включить высокую неопределенность относительно последних референдумов, эмоциональное напряжение в обществе на фоне частичной мобилизации, рост налоговой нагрузки для нефтегазового сектора», - перечислил инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -4,61% до 2089,87 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,79% до 1141,81 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:20 мск составила 86,14 долларов за баррель (-4,78%). Российская валюта укреплялась – 57,92 руб. за доллар.