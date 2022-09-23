Тарифы на услуги ЖКХ решили поднять на семь месяцев раньше срока

Правительство РФ приняло решение провести индексацию тарифов ЖКУ для населения не с 1 июля 2023 года, а с 1 декабря текущего. Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, в 2023 году индексация проводиться вообще не будет, а следующая случится только 1 июля 2024 года. В этом году тарифы уже были проиндексированы в среднем по России на 4%. С декабря рост цен на водо- и теплоснабжение, электроэнергию, газ и вывоз отходов, по данным властей, не должен превысить 9%.

Статья по теме: Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ новые расходы

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве перенос сроков индексации объяснили необходимостью «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения». Увеличение тарифов также, по их мнению, поспособствует обновлению теплотрасс, водопроводов и других объектов ЖКХ.

В МЭР подсчитали, что после индексации средний ежемесячный платеж на семью из трех человек вырастет на 324 рубля. При этом подчеркивается, что окончательное решение об уровне индексации тарифов будут принимать власти регионов.