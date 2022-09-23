ЦБ резко понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 24-26 сентября официальный курс доллара на уровне 58,1006 рубля, курс евро — на уровне 56,4751 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

Статья по теме: Минфин охладил пыл рублевых «медведей»

По сравнению с официальным курсом, определенным на 23 сентября, курс доллара понижен на 1,7 рубля (с 59,8318), евро — на 2,46 рубля (с 58,9388).

По данным на 16:27 мск 23 сентября, курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 2,96%, до 57,09 рублей, евро — на 3,33%, до 55,69 рублей.

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 122,98 руб./грамм (с 3 215,84 рублей); на серебро ― до 36,58 руб./грамм (с 37,53); на платину ― до 1 701,73 руб./грамм (с 1 783,21); на палладий ― до 4 051,64 руб./грамм (с 4 176,21).

