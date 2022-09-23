ЦБ ужесточит требования по страхованию заемщиков

Банк России с 1 октября вводит новые требования к страхованию жизни и здоровья заемщика потребительского и ипотечного кредита. Как следует из опубликованного на сайте регулятора указания, страховое покрытие должно будет соответствовать минимальному стандарту, а информация об условиях страхования излагаться в доступной для клиента форме — в ключевом информационном документе (КИД).

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«Сейчас полисы по кредитным продуктам содержат обширный список исключений, характеризуются низким уровнем выплат, а также сложностью процедуры возмещения. Новые правила позволят повысить потребительскую ценность кредитных страховых продуктов — например, существенно сокращены основания для отказа в страховой выплате, установлен максимальный срок для выплаты, равный 30 дням», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Регулятор обязал в ключевом информационном документе в простой и понятной форме указывать информацию о страховом покрытии, основаниях для отказа в выплате и сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования. Это, по мнению ЦБ, позволит заемщику принять обоснованное решение о приобретении полиса.