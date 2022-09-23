Цены на нефть обрушились в январь

Цена нефти рухнула до минимумов с января этого года. На опасениях мировой рецессии Brent упала под отметку $90, а WTI — ниже $80 за баррель.

В пятницу котировки нефти Brent потеряли 11,8%, обрушившись с $96,99 до $85,5 за баррель. WTI упала на 7% — c $83,92 до $78,04 за баррель. Для обеих марок это минимальные уровни с января этого года.