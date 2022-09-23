Цены на нефть обрушились в январь

Цена нефти рухнула до минимумов с января этого года. На опасениях мировой рецессии Brent упала под отметку $90, а WTI — ниже $80 за баррель.
В пятницу котировки нефти Brent потеряли 11,8%, обрушившись с $96,99 до $85,5 за баррель. WTI упала на 7% — c $83,92 до $78,04 за баррель. Для обеих марок это минимальные уровни с января этого года.
Причиной продолжающихся распродаж — эта неделя станет четвертой подряд закрытой нефтью в минус — остаются опасения мировой рецессии. В последние дни их разогрели действия ФРС и других центробанков мира, поднявших ставки.
«Опасения по поводу жесткой посадки экономики США и всей мировой экономики проникают в систему», — пояснил Reuters партнер-основатель Again Capital Джон Килдафф.
Цены товаров снижаются также и из-за ситуации на валютном рынке. Индекс доллара взлетел в пятницу до максимального уровня за два десятилетия, достигнув 112,65. Это сделало товары, оцениваемые в этой валюте, более дорогими.