В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начались референдумы по присоединению к России

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским военным территориях Херсонской и Запорожской областей началось голосование на референдумах о вхождении в состав РФ.

Жителям Запорожья и Херсонской области предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы выход из состава Украины, образование области как самостоятельного государства и вхождение в состав России?» В ДНР и ЛНР вопрос, вынесенный на голосование, звучит так: «Вы за вхождение в состав России на правах субъекта Федерации?»

Голосование во всех регионах продлится до вторника, 27 сентября.

Отмечается, что голосовать можно также жителям этих регионов, которые находятся в России. Первыми открылись избирательные участки в Еврейской автономной области (ЕАО), на Камчатке и на Сахалине.

Председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий накануне проинформировал о полной готовности к проведению референдума о вступлении республики в состав Российской Федерации, передает «РИА Новости». «Готовность нашей избирательной системы составляет 100%», — заявил Высоцкий. По его словам, списки избирателей заполнены, отпечатано свыше 1,5 миллиона бюллетеней.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, отметил, что в регионе «ждали этого момента» более восьми лет. «Проведение референдума — историческая веха. Не только потому что мы уверены в положительном результате, а потому что это кульминация нашего общего непростого пути», — сказал он.

В ЦИК ЛНР рассказали, что из соображений безопасности избирательные комиссии приступили к работе вне помещений участков, пишет «Интерфакс». С 23 по 26 сентября голосование будет проводиться путем обхода сотрудниками избирательных комиссий придомовых территорий, общественных пространств и иных мест, пригодных для проведения голосования; 27 сентября жители ЛНР смогут проголосовать непосредственно на избирательных участках.

«Республика на 100% готова к проведению референдума. Исходя из того, что большинство жителей республики ждали этого момента долгие годы, мы прогнозируем высокую явку на голосовании», — подчеркнули в комиссии.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года; 24 февраля в ответ на обращение республик за помощью было объявлено о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины».