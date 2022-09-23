В Госдуме предложили банкам платить кредиты за попавших под мобилизацию россиян

Государственные банки должны взять на себя все обязательства по кредитам и сами закрывать долги мобилизованных граждан.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил депутат нижней палаты российского парламента Султан Хамзаев. По его мнению, нужен не только самый простой вариант кредитных каникул, но и инициатива от самих госбанков, которые возьмут на себя обязательства людей и будут самостоятельно закрывать долги человека, по мере нахождения бойца на передовой.

Хамзаев подчеркнул, что считает кредитные каникулы правильной инициативой, но при этом отметил, что будет «честнее», если госбанки смогут сами закрывать кредиты и ипотеки граждан, участвующих в спецоперации.

«Нужны не только кредитные каникулы, а частичная мобилизация всего банковского сектора с обеспечением гарантий семей всех мобилизованных», – резюмировал депутат Госдумы.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ рассказало, какие категории граждан не будут привлечены к частичной мобилизации.

Речь идёт, в частности, о россиянах, работающих в сфере IT, информации и связи, а также СМИ и организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

