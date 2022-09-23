В Калуге в 2023 году откроется самый большой дата-центр «Яндекса»

Компания «Яндекс» в скором времени откроет четвертый дата-центр для облачной платформы Yandex Cloud. Он будет находиться в калужском индустриальном парке «Грабцево».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Облачная платформа Yandex Cloud откроет еще одну зону доступности для своих клиентов. Это новый дата-центр, который будет располагаться в Калуге, на территории индустриального парка "Грабцево". По общей полезной нагрузке на серверные стойки это будет самый большой дата-центр "Яндекса" и один из крупнейших в России», — указывается в пресс-релизе.

В новом дата-центре будут находиться около 4 тыс. серверных стоек c нагрузкой по 15 кВт на каждую, площадь объекта составит 130 тыс. кв. м. Общая проектная мощность площадки составит 63 МВт, что в 1,5 раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра «Яндекса».

Предполагается, что центр в Калуге будет обеспечивать работу как внутренней инфраструктуры сервисов «Яндекса», так и облачной платформы.

В настоящий момент Yandex Cloud размещается в трех дата-центрах во Владимирской, Рязанской и Московской областях, при этом каждая зона доступности изолирована от аппаратных и программных сбоев в других зонах, что значительно снижает риски потери данных.

Несмотря на внушительную подведенную мощность объекта, компания рассчитывает, что энергия будет расходоваться дата-центром эффективно, а IT-оборудование в нем будет потреблять около 58 МВт. Высокой энергоэффективности планируется добиться в том числе за счет фрикулинга — уникальной технологии охлаждения дата-центра. «И зимой, и летом охлаждать серверные стойки будет обычный уличный воздух. За счет этого дата-центру требуется в два раза меньше электроэнергии в год для поддержки того же количества серверов», — рассказали в компании. Там добавили, что бесперебойность работы нового дата-центра будет обеспечена за счет разработки собственного оборудования для электроснабжения.

Открытие первой зоны дата-центра запланировано на второе полугодие 2023 года.