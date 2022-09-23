В Кремле прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной.

По словам представителя Кремля, возвращение людей из застенков киевского режима можно только приветствовать, передаёт РИА Новости.

«Каждый обмен – это результат очень-очень сложной работы, очень кропотливой, сложной, активной работы, – подчеркнул пресс-секретарь главы государства. – В любом случае можно только приветствовать возвращение людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят.

Как ранее писал «Эксперт», Москва и Киев осуществили обмен военнопленными. В рамках обмена России передали 55 человек, в том числе бывшего народного депутата и лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Украине были переданы 215 человек.

