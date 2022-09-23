В Минобороны и Минцифры уточнили, какие категории граждан не подлежат частичной мобилизации

Минобороны РФ рассказало, какие категории граждан не будут привлечены к частичной мобилизации.

Речь идет, в частности, о россиянах, работающих в сфере IT, информации и связи, а также СМИ и организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, указывается в пресс-релизе министерства.

Согласно сообщению оборонного ведомства, указ о частичной мобилизации, о котором 21 сентября объявил президент РФ Владимир Путин, не распространяется на граждан, которые работают в IT-организациях, задействованных в разработке и внедрении решений в области IT-технологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Также мобилизованы не будут сотрудники операторов связи, задействованных «в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации».

Указ не касается россиян, работающих в системообразующих организациях в сфере информации и связи, «а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации».

Кроме того, частичная мобилизация не затронет специалистов организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью и наличное денежное обращение.

«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», — указывается в сообщении Минобороны.

Как пояснили в Минцифры, право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-предприятий, операторов связи и медиа, передает «Интерфакс». В пресс-службе ведомства уточнили, что имеются в виду сотрудники аккредитованных IT-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации IT-решений (программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры; работники операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных; сотрудники зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

В ведомстве отметили, что отсрочка от частичной мобилизации для этих специалистов позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны и простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК.

