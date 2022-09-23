В Минцифры разъяснили, какие документы нужны для подтверждения отсрочки от мобилизации

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) объяснило, что делать, если сотрудник аккредитованной ИТ-компании, соответствующий требованиям отсрочки от частичной мобилизации, уже получил повестку.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на информацию ведомства, в таком случае при личной явке в военкомат необходимо взять с собой для предъявления определённый набор документов.

Это оригинал или заверенная копию трудового договора с работодателем; диплом о получении профильного высшего образования; выписка из реестра о государственной аккредитации компании-работодателя в сфере ИТ, заверенная генеральным директором компании или уполномоченным им лицом; справка с места работы, подписанная гендиректором или уполномоченным им лицом о том, что сотрудник задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений или в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры.

Также в Минцифры пояснили, какие документы нужны сотрудникам оператора связи, чтобы предоставить их в военкомат для отсрочки при получении повестки.

Это оригинал или заверенная копию трудового договора с работодателем; диплом о получении высшего образования; копия выданной работодателю лицензии об осуществлении деятельности в области оказания услуг связи, заверенная генеральным директором компании или уполномоченным им лицом; справка с места работы о том, что сотрудник в организации задействован в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных.

Как ранее писал «Эксперт», в Минцифры рассказали, что право на отсрочку от частичной мобилизации смогут получить имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день сотрудники аккредитованных IT-предприятий, операторов связи и медиа.

В ведомстве считают, что отсрочка от частичной мобилизации для этих специалистов позволит обеспечить устойчивое функционирование объектов критической информационной инфраструктуры, гарантировать стабильное и безопасное предоставление цифровых сервисов, обеспечить оперативное информирование населения страны и простимулировать появление новых российских разработок, необходимых для ускоренной замены используемых зарубежных решений, в том числе на предприятиях ОПК.