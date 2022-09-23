В Volkswagen задумались о переносе производства из ФРГ на юго-запад Европы из-за нехватки газа

Автоконцерн Volkswagen AG допускает возможность переноса производства из Германии и Восточной Европы в случае, если дефицит газа в регионе будет создавать слишком большие сложности.

Как сообщил директор по закупкам компании Гэн У, такой вариант представляется вероятным в среднесрочной перспективе, передает Bloomberg.

Помимо Германии, у Volkswagen имеются производственные мощности в Чехии и Словакии. Зависимость этих стран от поставок газа из РФ крайне высока, отмечает агентство.

«В качестве альтернатив на среднесрочную перспективу мы думаем о большей локализации операций, релокации производственных мощностей или технических вариантах, которые уже стали обычной практикой в контексте проблем, связанных с нехваткой полупроводниковых компонентов и других сложностей в цепочках поставок», — рассказал Гэн У.

Сообщается, что главными бенефициарами релокации производства автоконцерна могут стать регионы юго-запада Европы либо североевропейские страны, имеющие выход к морю. Это связано с тем, что они обладают доступом к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), пояснили в VW. У автогиганта уже есть заводы в Португалии, Испании и Бельгии, которые располагают терминалами для приема СПГ.