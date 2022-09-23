Великобритания первой в Европе, похоже, вошла в рецессию

Экономика Великобритании, вероятно, уже вошла в рецессию, считает Bloomberg. Из последних событий, особенно поспособствовавших этому невеселому для британцев событию, можно назвать обвал фунта стерлингов. Девальвация фунта не только усилила инфляцию, но и отбила у бизнесменов охоту инвестировать в производство, что является одним из главных драйверов «здоровой» экономики.

Кроме национальной валюты туманного Альбиона, одной из причин, которые дали основание Bloomberg сделать столь неутешительный для Британии вывод, стал показатель состояния частного сектора S&P Global, который в сентябре снизился для Лондона до 48,4 пунктов с 49,6 пунктов в последнем летнем месяце. Экономисты прогнозировали более высокий показатель – 49.