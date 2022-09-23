Великобритания первой в Европе, похоже, вошла в рецессию

Экономика Великобритании, вероятно, уже вошла в рецессию, считает Bloomberg. Из последних событий, особенно поспособствовавших этому невеселому для британцев событию, можно назвать обвал фунта стерлингов. Девальвация фунта не только усилила инфляцию, но и отбила у бизнесменов охоту инвестировать в производство, что является одним из главных драйверов «здоровой» экономики.
Кроме национальной валюты туманного Альбиона, одной из причин, которые дали основание Bloomberg сделать столь неутешительный для Британии вывод, стал показатель состояния частного сектора S&P Global, который в сентябре снизился для Лондона до 48,4 пунктов с 49,6 пунктов в последнем летнем месяце. Экономисты прогнозировали более высокий показатель – 49.
Выводу о приходе рецессии на Британские острова способствовало также исследование, показавшее рекордное снижение доверия потребителей, четко показывающее новому премьеру Лиз Трасс, с чем ей придется иметь дело внутри королевства.
Сегодня, 23 сентября, кстати, ее правительство планирует обнародовать пакет мер для усиления роста экономики и защиты потребителей от скачков цен на электричество и газ.
«Экономика, скорее всего, уже (сползла) в рецессию,- цитирует Bloomberg главного экономиста S&P Global Market Intelligence Криса Уильямсона.- С поставками большие проблемы, цены на энергию рвутся вверх, из-за слабого фунта растет цена импорта… Все это только усиливает давление…»
Уильямсон также обращает внимание на ухудшение экономических показателей в исследовании S&P. Снижение их свидетельствует о том, что зафиксированный в начале года экономический спад перерос в рецессию.
В Bank of England, британском центробанке, отмечают спад в экономике королевства во втором квартале и делают неутешительный прогноз о вероятном продолжении спада и в третьем квартале. Напомним, что для наступления технической рецессии необходимо снижение ВВП два квартала кряду.
Исследовательская компания GfK Ltd., специализирующаяся на исследованиях рынков, сообщила о падении доверия потребителей в сентябре на пять пунктов до 49, что является самым низким показателем после 1974 года, когда начались наблюдения за этим экономическим показателем.
«Потребители еле дышат под давлением роста уровня жизни (на Британских островах),- объясняет Джо Стэнтон из GfK.- Сейчас все задаются вопросом, когда и каким образом эта ситуация улучшится».