Ветеран израильской разведки указал на растерянность Запада после заявления Путина о мобилизации

Ветеран израильской разведки, военный эксперт и политолог Яков Кедми указал на отсутствие у Запада вариантов ответа на заявление президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в стране/ По его мнению, на Западе просто не в состоянии понять, что произошло, передаёт Общественная служба новостей.

«Они говорят, что якобы готовились и понимали. Но что значит готовились? А реакция на это, реальная, не словоблудие и лозунги, у вас есть? Нет у них реакции, поэтому они и не знают, как отреагировать», – уверен Кедми.

Он также добавил, что на Западе не стали реагировать и на слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который сопоставил потери ВС РФ и ВСУ.

«Они сделали вид, что пропустили мимо ушей. А каково значение того, что он сказал? Украинская армия потеряла свыше 100 тыс. человек – половину армии. Чтобы они потеряли вторую половину, столько же времени не потребуется. То, что их ждёт сегодня, намного более важно для выживания ВСУ, чем события последних месяцев. Они к этому не готовы», – резюмировал бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

Как ранее писал «Эксперт», Кедми рассказал, что российская армия должна сделать, чтобы переломить ход специальной военной операции на Украине и достичь всех поставленных целей.

По его мнению, ВС РФ необходимо выйти к Приднестровью. Как подчеркнул эксперт, эта задача является важнейшей, так как её решение позволит разобраться с проблемой Запорожья и украинского побережья Чёрного моря.

Вторая по значимости задача, полагает Кедми, – возвращение под контроль России тех территорий, которые были потеряны в ходе контрнаступления ВСУ.