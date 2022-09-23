Владимир Ефимов: шесть школ и семь детских садов построят в Москве по программе комплексного развития территорий

В Северном административном округе Москвы инвесторы возведут 13 образовательных учреждений общей площадью не менее 60 тысяч квадратных метров. Здания появятся в рамках комплексного развития пяти участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При реализации проектов комплексного развития территорий инвесторы берут на себя обязательства по строительству объектов инфраструктуры, в том числе образовательных учреждений. В частности, на пяти участках на севере Москвы возведут шесть школ и семь детских садов площадью не менее 60 тысяч квадратных метров, а также современные производства и объекты общественно-делового назначения. Инвесторы вложат в реорганизацию этих территорий 304 миллиарда рублей. В результате там появится около 18,5 тысячи новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, под школы и детские сады выделят территорию площадью более 128 гектаров.

«На участке бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе – самого масштабного проекта комплексного развития территорий на данный момент – инвестор возведет две средние общеобразовательные школы и три детских сада. На остальных участках в Западном Дегунине, Коптеве, Левобережном и Войковском районах появится по одной школе и одному детскому саду», – отметил Гаман.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Он позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет поступит около 3 трлн рублей. Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону «Октябрьское Поле».