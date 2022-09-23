Власти Петербурга и автоконцерн Toyota рассмотрят варианты продажи бизнеса компании в РФ

Российское подразделение компании Toyota Motor Corporation, ООО «Тойота Мотор», полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, завод Toyota в Шушарах будет законсервирован, выпуск автомобилей на нем не возобновится. Власти Санкт-Петербурга совместно с компанией рассмотрят вариант продажи актива.

Отмечается, что концерн намерен «нормально» расстаться с сотрудниками завода и офиса, которым будут предложены повышенные выплаты в размере от 12 окладов.

Аврозавод Toyota в Шушарах проработал 15 лет, президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии закладки первого камня на месте будущего предприятия в 2005 году. Мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год, на нем выпускались модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИКа с Минпромторгом. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд руб.

По сведениям издания, решение Toyota Motor о продаже российского актива связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки комплектующих в РФ.

В начале марта компания приостановила поставки в Россию и заморозила производство в Санкт-Петербурге. Тогда в концерне заверяли, что не планируют закрывать завод и уходить из РФ.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса, продажи Toyota Motor в России в I полугодии текущего года упали в 2,8 раза, до 20,3 тыс. штук. Доля рынка составила 5,5% (-1,2 п.п.).