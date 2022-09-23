Европейский морок

Сегодня градус напряжения во взаимоотношениях между Россией и Европой достиг предельного уровня. И страдает от этого, в первую очередь, энергетическая сфера. И если Россия находит альтернативные рынки сбыта своих энергоресурсов, то у Европы альтернативных источников закупок энергоносителей, по большому счету, нет. И это можно расценивать как локальную победу США в той «энергетической войне», которую они ведут — нет, не против России, а против своего главного экономического конкурента — Евросоюза.

Доступ к обширным и относительно дешевым энергоресурсам — это базовое конкурентное преимущество любой современной экономики. Подобно тому как в прошлые века предметом вожделения конфликтующих сторон выступали плодородные земли и торговые пути, сегодня именно обладание надежными источниками энергии становится глубинной причиной так называемых нефтяных войн, будь то в «горячем» или «холодном» виде. Но зачастую в роли casus belli оказывается не стремление получить в свое распоряжение те или иные месторождения нефти, газа или угля, а желание лишить к ним доступа своих соперников или даже, казалось бы, союзников. Именно такая коллизия разворачивается уже не первое десятилетие на «европейском театре военно-энергетических действий».

Коллективный энергетический Запад

Соединенные Штаты Америки смогли в полной мере воспользоваться результатами Второй мировой войны для того, чтобы обеспечить себе мировое господство. Когда послевоенная Европа лежала в руинах, Вашингтон якобы протянул руку помощи и своим союзникам по антигитлеровской коалиции, и вчерашним врагам — в действие был введен так называемый план Маршалла. Результаты его реализации весьма неоднозначны. Нередко можно встретить утверждения о том, что он привел к реструктуризации и возрождению европейской экономики, росту благосостояния простых европейцев, увеличению доли среднего класса. Но в то же время, по оценкам экспертов, вклад плана Маршалла в экономический подъем Старого Света составил не более 10%. Зато он привел к тому, что страны Европы попали в настоящую долговую кабалу к США и вынуждены были следовать в фарватере внешней политики нового гегемона.

При этом вопросы энергоснабжения Европы также решались по сути за океаном. Пресловутый «коллективный Запад» сформировался не только в политической, но и в энергетической сфере. И главными поставщиками углеводородного сырья (в первую очередь нефти) для Европы, так же, как и для США, стали страны Ближнего Востока и Венесуэла.



Но эта система дала сбой уже в середине 1960-х — начале 1970-х годов, когда в глобальной энергетике в противовес «коллективному Западу» начал формироваться «коллективный Юг». Созданная Организация стран-экспортеров нефти стала не просто неким координирующим органом, а реальным политическим оппонентом западного мира. Последствия не заставили себя ждать — нефтяные эмбарго и ценовые шоки на рынках энергоносителей поставили под сомнение ту модель энергетической безопасности, которую Вашингтон навязал всему коллективному Западу.

Правильный выбор Европы

Выводы, сделанные из демарша стран-экспортеров нефти, были основательны и многообразны. Именно тогда начались и активная разработка углеводородных месторождений за пределами ОПЕК, и поиски новых альтернативных источников энергии. И вместе с тем США были вынуждены искать компромисс с ближневосточными монархиями, чтобы избежать повторения подобных эксцессов в дальнейшем.

Но Европа нашла и свой путь, который менее всего устраивал заокеанских кураторов. А именно — налаживание широкомасштабного энергетического сотрудничества с СССР. Еще до первого нефтяного шока 1973 года стало очевидным, что страны Старого Света нуждаются в диверсификации источников поставок энергоресурсов. И самым закономерным вариантом в этой связи стало развитие сотрудничества с Советским Союзом. После многомесячных переговоров 1 февраля 1970 года в конференц-зале отеля «Кайзерхоф» в германском городе Эссен министр внешней торговли CCCР Николай Патоличев и министр экономики ФРГ Карл Шиллер подписали соглашение о поставке природного газа из Советского Союза в Западную Германию. Это была лишь первая ласточка, лишь пролог к широкому энергетическому сотрудничеству.

Данное соглашение вошло в историю мировой политики под названием «газ в обмен на трубы». И вряд ли бы оно состоялось без активной роли… США. Именно Соединенные Штаты еще в 1962 году ввели эмбарго на поставку в Советский Союз труб большого диаметра, чтобы препятствовать строительству трубопровода «Дружба» в Восточную Европу. Но это привело к абсолютно противоположному эффекту: чтобы получить нужные трубы, Москва сделала европейцам предложение, от которого они не смогли отказаться, — согласилась обеспечить их экономики природным газом.

Первый советский газ пришел в ФРГ в 1973 году, как раз на фоне разгоравшегося глобального нефтяного кризиса. И именно тогда стало очевидным, что российские энергоресурсы, а не пресловутый план Маршалла — это залог экономического процветания Европы.

Провокация как метод энергополитики

И действительно, бурный экономический рост Европы в 1970—80-е годы — это закономерный результат широкого энергетического сотрудничества с СССР. Пока в мире полыхали пожары нефтяных кризисов, наша страна зарекомендовала себя как самый надежный поставщик «черного золота» и «голубого топлива» в Европу.

Естественно, такая ситуация не могла устроить Белый дом и Госдеп. Ибо главным экономическим конкурентом США являются не СССР/Россия и даже не Китай и другие «азиатские тигры», а именно Европа с ее высокими технологиями, наработанными компетенциями и культурой производства. До недавнего времени американцы «били» тот же Китай по качеству своих товаров, а вот с Европой соперничать всегда было крайне трудно. Поэтому вновь был взят на вооружение уже испытанный прием — попытки «отключить» Европу от российских нефти и газа и тем самым подорвать ее экономический потенциал, повысить себестоимость производства и сделать продукцию европейских компаний неконкурентоспособной.

Американские власти предприняли просто титанические усилия для того, чтобы путем провокаций, шантажа и лжи убедить европейцев в якобы ненадежности энергетических поставок из России. В ход шла и «украинская карта» — вспомним, что еще в 2009 году агрессивные действия Киева привели к краткосрочной приостановке транзита газа из РФ в Европу. Скандал тогда был раздут до небес: мол, Россия не может гарантировать надежное энергоснабжение Европы! Одновременно Америка начала активно проталкивать в Европу в качестве альтернативы российскому трубопроводному газу свой СПГ — заведомо более дорогой.

В ход пошла и пресловутая климатическая политика. Именно Европа стала эпицентром «зеленого безумия». Рядовых европейцев по сути зомбировали, внушая им, что углеводороды в целом — и российские особенно — это главный источник бед, несущий гибель всей мировой экосистеме. Почему-то применительно к американскому СПГ подобные эпитеты не звучали. Хотя по своим экологическим свойствам он значительно проигрывает российскому «голубому топливу».

До поры до времени Европа вяло сопротивлялась давлению США. С одной стороны, шли громкие разговоры о необходимости диверсификации источников поставок УВС (с упором все на тот же американский СПГ) и о неизбежности перехода на «чистые» ВИЭ. С другой стороны, Европа все же продолжала опираться на российские энергоресурсы, начала приобретать газ, поступающий по «Северному потоку — 1», и одобрила сооружение «Северного потока — 2».

При этом на уровне национальных правительств проявлялось более разумности и прагматизма, чем на уровне ЕС, упорно отрабатывавшего «заокеанскую повестку». Вместо того чтобы объединить Старый Свет, Евросоюз дал в руки Вашингтону толстую крепкую нить, за которую можно дергать для принятия выгодных США решений. Согласитесь, это удобнее, чем одновременно управлять десятками марионеток. Именно на наднациональном уровне начали приниматься инициативы, ставящие реальные препоны для российского газового экспорта — якобы ради защиты конкуренции, но на деле вопреки интересам рядовых потребителей.

Автору этих строк в начале 2010-х годов приходилось участвовать в конференциях по газовой тематике, организованных в Брюсселе Европарламентом с участием российских экспертов. И складывалась парадоксальная картина: в официальных речах представители ЕС грозно критиковали якобы изъяны российской энергетической политики, не желающей прогибаться под интересы Запада. А в кулуарах к нам подходили депутаты от разных европейских стран, которые в частном порядке заявляли о важности поставок нефти и газа из РФ для своих государств, для своих избирателей. Однако со временем каток «большой политики» и «больших экономических интересов» подмял под себя эти ростки здравого смысла.

Недолгий триумф

Сегодня, на фоне максимального обострения геополитической обстановки, мы видим, что американские мечты сбываются. Многочисленные провокации достигли своей цели, и раскрученный маховик антироссийских санкций уже трудно остановить. Европа одно за другим предпринимает самоубийственные действия, подрывающие ее экономический потенциал. Введение эмбарго на российскую нефть приведет к перенаправлению товарных потоков из РФ на рынки стран АТР, что станет залогом повышения конкурентоспособности азиатских производителей. Опасные игры в газовой сфере и отказ от запуска уже построенного «Северного потока — 2» и вовсе грозят привести к настоящей катастрофе и для европейской промышленности, и для простого населения, которому предстоит померзнуть грядущей зимой. Правда, при этом заокеанские друзья останутся не внакладе — они смогут до предела взвинтить цены на свой СПГ.

Еще один недавний сюжет, свидетельствующий о разрыве под давлением США многолетних взаимовыгодных связей между нашей страной и Европой, — фактическая конфискация нефтеперерабатывающих активов «Роснефти» в Германии. В результате высокотехнологичные предприятия, лишенные поставок нефти (либо же снабжаемые сверхдорогим сырьем из тех же США), могут превратиться как минимум в нерентабельный бизнес, а как максимум — в груду бесполезного металла.

Но исторический опыт показывает, что триумф США не может быть долгим. Европа неизбежно отряхнется от морока (чему, вероятно, поспособствуют зимние холода), осознает свои экономические и политические интересы и, будем надеяться, вновь сделает правильный выбор между своим главным заокеанским конкурентом, лицемерно прикидывающимся другом, и давним надежным партнером в энергетической сфере — Россией.

Партнерская публикация с ИнфоТЭК.