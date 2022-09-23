Потребительские настроения в еврозоне упали до рекордных минимумов

Показатель уверенности, ежемесячно измеряемый Еврокомиссией, в сентябре опустился до -28,8, сообщает Bloomberg. Это значительно ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали -25,5. Удивляться здесь, конечно, нечему: стоит только посмотреть на статистику по инфляции, которая поднялась до максимумов за несколько десятилетий, и на астрономические счета за электроэнергию как для населения, так и для бизнеса.

Естественно, во времена кризисов пессимистические настроения преобладают над оптимистическими. Вот и сейчас потребительские настроения в еврозоне опустились до рекордно низкого уровня, о чем красноречиво говорит показатель уверенности. Очевидно, что с приближением зимы и с наступлением холодов антирекорды на настроениям потребителей будут вновь обновляться и, не исключено, не один раз.