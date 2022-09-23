Потребительские настроения в еврозоне упали до рекордных минимумов

Показатель уверенности, ежемесячно измеряемый Еврокомиссией, в сентябре опустился до -28,8, сообщает Bloomberg. Это значительно ниже ожиданий экономистов, которые прогнозировали -25,5. Удивляться здесь, конечно, нечему: стоит только посмотреть на статистику по инфляции, которая поднялась до максимумов за несколько десятилетий, и на астрономические счета за электроэнергию как для населения, так и для бизнеса.
Естественно, во времена кризисов пессимистические настроения преобладают над оптимистическими. Вот и сейчас потребительские настроения в еврозоне опустились до рекордно низкого уровня, о чем красноречиво говорит показатель уверенности. Очевидно, что с приближением зимы и с наступлением холодов антирекорды на настроениям потребителей будут вновь обновляться и, не исключено, не один раз.
Экономисты не сомневаются, что в ближайшие месяцы еврозона, в которую входят 19 европейских стран с единой валютой – евро, погрузится в рецессию. Власти не дремлют и активно разрабатывают меры поддержки населения, особенно, наиболее уязвимых групп. Однако их средства и силы не безграничны, потому что правительствам необходимо думать и о поддержке бизнеса и экономики. Яркий пример в этом отношении немецкий энергетический гигант Uniper SE, оказавшийся после резкого сокращения поставок российского газа на грани банкротства. Для того, чтобы не зимовать без Uniper, Берлин решил национализировать компанию. Национализация обойдется немецким налогоплательщикам почти в 30 млрд евро.
После того, как Россия резко сократила поставки газа в Германию и остальную Европу, чтобы, убеждены на Западе, отомстить за санкции, Deutsche Bank вошел в постоянно растущий список организаций, которые считают, что рецессия будет глубокой. Экономисты, к примеру, прогнозируют снижение ВВП Германии в 2023 году на 2,2%.
Добавляет пессимизма бизнесу и позиция Европейского центрального банка (ЕЦБ), который на днях заявил, что продолжит бороться с рекордной инфляцией, поднимая учетную ставку. В сентябре, напомним, Кристин Лагард подняла ставку после более чем десятилетнего перерыва на очень высокие для Европы 0,75%. Руководство ЕЦБ будет руководствоваться при принятии решений показаниями по инфляции в еврозоне. Сентябрьская статистика выйдет на следующей неделе и едва ли обрадует европейских банкиров и всех остальных европейцев.
«Нависший над нами спад экономики окажет сдерживающее влияние на инфляцию,- приводит Bloomberg слова члена Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель.- Конечно, мы обязательно будем иметь это в виду при определении монетарной политики. Однако с учетом того, что начальный уровень учетных ставок сейчас очень низкий, очевидно, что нам придется продолжить ее увеличивать».