Запад решил воздержаться от срочных поставок Украине современных танков

В Вашингтоне и Берлине колеблются с принятием решения относительно поставок Киеву американских танков Abrams и немецких Leopard, ссылаясь на трудности с логистикой и обучением военнослужащих.

Как пишет Politico со ссылкой на источники, страны Запада в настоящий момент не спешат выполнять требования Украины, которая призывает в срочном порядке отправить ей современную технику.

По мнению Киева, танки Abrams и Leopard могут значительно повысить боеспособность ВСУ. Но, как сообщает издание, американские и немецкие чиновники, курирующие вопросы нацбезопасности, сомневаются в целесообразности таких поставок, в частности, из-за логистических трудностей и обучением ВСУ ее использованию.

Отмечается, что эти машины кардинально отличаются от танков эпохи СССР, которые сейчас использует Украина, и требуют особого технического обслуживания и логистической поддержки.

«Это довольно серьезное препятствие для получения Украиной не только танков американского производства, но и запчастей для их обслуживания», — приводит издание слова одного из американских должностных лиц. По словам собеседника газеты, поставлять немецкие «Леопарды» было бы логичнее, поскольку они похожи на танки, которые уже эксплуатируются Киевом, и требуют меньше топлива. Однако ФРГ уже не раз отклоняла просьбу Украины о поставках этих танков, а министр обороны Кристин Ламбрехт на днях заявила, что Берлин договорился с партнерами по НАТО не предпринимать подобных действий «в одностороннем порядке».

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, всего призовут 300 тыс. резервистов, будет задействовано примерно 1% мобилизационного ресурса страны.