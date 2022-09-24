Число магазинов Zarina, Befree, Love Republic и Sela вырастет в РФ в полтора раза

Российская Melon Fashion Group, владеющая брендами одежды Zarina, Befree, Love Republic и Sela, планирует в течение трех-пяти лет нарастить число магазинов с 850 до 1350 на фоне ухода западных fashion-компаний. Об этом порталу Retail-loyalty рассказал директор департамента развития группы Игорь Мальтинский.

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«Компания хочет прийти к таким результатам примерно к 2026 году», — заявил Мальтинский.

По его словам, увеличатся и площади магазинов. Обновленный формат предполагает присутствие расширенного ассортимента одежды и новых коллекций брендов. Так, торговое пространство Zarina будет занимать от 600 до 800 кв. метров, Befree – до 2500 «квадратов», Love Republic – порядка 500-700 кв. м. и Sela – около 700-900 кв. м.

Ранее агентство РИАМО сообщало, что на 1 июля в Москве и Подмосковье ретейлер располагал 128 собственными и 12 франчайзинговыми магазинами.

