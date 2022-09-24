Филиппины приготовились покупать российское топливо

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший считает, что национальные интересы превыше потенциальных опасений по поводу американских санкций. В интервью Bloomberg TV он сообщил, что страна намерена покупать не только российское топливо, но также корма, удобрения и другие «важные ресурсы».

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«Политическая сторона этого вопроса немного щекотлива, но, тем не менее, национальные интересы превыше всего. Нам нужны новые источники топлива. И это относится не только к топливу, но и к кормам, удобрениям, другой критически важной для нас продукции», — заявил филиппинский лидер.

По данным агентства, правительство Филиппин сейчас сталкивается с большими экономическими проблемами, поскольку рост мировых цен на сырьевые товары разгоняет инфляцию в стране, импортирующей товары от нефти до пшеницы. Ситуацию усугубляет падение песо до рекордно низкого уровня.

