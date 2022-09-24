Глава СПЧ обратился к Шойгу с просьбой урегулировать проблемы частичной мобилизации

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился с письмом к министру обороны РФ Сергею Шойгу, в котором заявил о необходимости неукоснительно соблюдать правила призыва и не допускать случаи, которые могут подрывать доверие народа. Он также обратил внимание на не всегда справедливое распределение «брони», сообщает Telegram-канал СПЧ.

Статья по теме: Валерий Фадеев ответил «стонущим в соцсетях», объяснив смысл спецоперации

«Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента. Призывают людей без военно-учетной специальности и боевого опыта; не подходящих по возрасту. В то же время известны случаи отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат "уже выполнил план". У военкоматов могут быть устаревшие базы, цифровизация где-то хромает, поэтому с каждым человеком надо работать тщательно, а не для плана», — считает Фадеев.

В пример он привел случаи призыва 70 многодетных отцов из Бурятии, которых после вмешательства главы региона отправили домой уже из воинской части, а также мобилизацию акушерок из Свердловской области, не служившего 58-летнего директора школы из Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении из-под Смоленска.

Глава СПЧ обратил также внимание на то, что призывникам никто не объсняет, что брать с собой, некоторым вручаются повестки в два часа ночи как будто считают, что «у нас все уклонисты».

«Что касается "брони": почему сразу выгородили всех айтишников? Чем они нужнее в тылу, чем токари? Программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах. "Бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности», — уверен Фадеев.

Он также отметил наличие групп граждан, которые оказались близки к категориям, имеющим отсрочку от мобилизации, однако не вошли в их число. Это, в частности, родители и опекуны детей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, в том числе, при наличии других лиц, обязанных их содержать в силу закона; лица, не являющиеся близкими родственниками тяжелобольного или инвалида 1 группы, но фактически осуществляющие за ними постоянный уход.

Глава СПЧ также считает, что отсрочка от частичной мобилизации должна предоставляться категориям работников, которые не могут быть оперативно заменены на своем рабочем месте. Это могут быть соцработники, учителя школ и медработники в сельской или труднодоступной местности.