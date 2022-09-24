Кадыров предложил мобилизовать половину российских силовиков

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в спецоперации половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых, по его словам, составляет около 5 млн человек. Сотрудники МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратуры и Следственного комитета имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием, и снесут «любую западную армию», написал он в своем Telegram-канале.

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«Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений», — написал Кадыров.

Россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации, стоящих в очередях аэропортов, он назвал «дармоедами, лентями, тунеядцами и иждивенцами», подчеркнув, что без такого баласта «всем будет лучше и легче».

«В большой России есть и всегда были ресурсы, которые Запад никогда не брал во внимание. Этим мы и сильны», — отметил глава Чечни.

