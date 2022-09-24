Конашенков сообщил о крупных потерях ВСУ за прошедшие сутки

В результате массированного огневого поражения и высокоточных ударов ВКС России за прошедшие сутки были убиты несколько сотен военнослужащих Украины и наемников в ДНР, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, по его словам, российский истребитель сбил украинский МиГ-29 в Днепропетровской области.

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«В результате массированного огневого поражения потери 14-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурово Донецкой Народной Республики составили более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 единиц военной техники», — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, после высокоточных ударов ВКС России по позициям 28-й механизированной, 59-й мотопехотной и 61-й пехотной егерской бригад ВСУ в Николаевской области потери противника составили 200 человек убитыми. А в результате ракетных ударов по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Калиновки ликвидировано еще порядка 300 боевиков.

«В результате безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики ликвидировано 48 украинских военнослужащих в том числе 7 офицеров. Уничтожено 4 единицы бронированной техники», — добавил представитель Минобороны.

За прошедшие сутки, по данным ведомства, российские войска поразили пять пунктов управления ВСУ, 62 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 153 районах. Было уничтожено три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, радиолокационная станция украинского ЗРК С-300 и норвежская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «АРТУР». В районе Сергеевки Днепропетровской области истребитель ВКС России сбил МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный под применение американских противорадиолокационных ракет «HARM», уточнил Конашенков.

Также, по его словам, российские средства ПВО за сутки сбили семь беспилотников, 42 снаряда РСЗО «HIMARS» и «Ольха», три противорадиолокационные ракеты «HARM» и две тактические ракеты «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 299 самолетов, 155 вертолетов, 2062 беспилотных летательных аппарата, 376 зенитных ракетных комплексов, 5100 танков и других боевых бронированных машин, 844 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3412 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5813 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнили в Минобороны.

По словам Конашенкова, Киев продолжает устраивать провокации в районе Запорожской АЭС. В частности, российские средства ПВО сбили над Каховским водохранилищем беспилотник «Байрактар» ТБ-2, следовавший из Никополя в направлении АЭС. Кроме того, украинская артиллерия обстреляла дачный поселок «Волна», расположенный в непосредственной близости от атомной электростанции. Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, заявил представитель Минобороны и добавил, что радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.

