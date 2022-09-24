Преимущества аренды башенного крана

Башенный кран в Астане можно арендовать в «Alem Sauda Ltd». Оплатить услугу можно как наличным, так и безналичным расчетом.

Почему услуга аренды так популярна

В наши дни все больше фирм, занимающихся строительством, предпочитают не покупать строительную технику, а брать во временное пользование. Это позволяет не только экономить деньги, но и понять, какой вид транспорта наиболее удобен. Можно попробовать разную технику и подобрать наиболее эффективную.

Например, выбрав в первый раз кран русского производства, можно позже заменить его на импортную технику. В частности, на немецкую. Такая замена никак не повлияет на строительный процесс: постройка будет продолжать воздвигаться, никаких задержек не будет.

Покупая собственный кран важно точно определиться с его грузоподъемностью, высотой стрелы. Если будет приобретена техника с неправильными параметрами, заменить ее в магазине на новую удастся с трудом.

Покупка может быть выгодна только тому застройщику, который работает беспрерывно. Если стройка будет периодически останавливаться, это нецелесообразно.

Аренда техники – очень выгодная услуга. Если кран берется на время, нет необходимости нанимать в штат постоянного крановщика, а также обслуживающего персонала для содержания техники в рабочем состоянии. Крановщик может быть предоставлен фирмой, занимающейся предоставлением таких услуг. Ремонтом крана в случае его выхода из строя также будет заниматься она же.

Башенный кран считается техникой крайне опасной. Именно поэтому, приобретая его на стройку, придется оформлять большое количество разрешительной документации. На это может уйти масса времени.

Преимущества аренды крана для строительства

К основным достоинствам аренды относят:

Большой выбор техники;

Невысокая цена за услугу;

Возможность замены одного крана на другой.

Покупка башенного крана – довольно дорогостоящая. Не каждый застройщик может себе это позволить. Потом такую технику придется где-то хранить.

В случае с арендой все проще: взять технику можно ровно на то время, на которое необходимо. Искать гараж для крана не придется. Такой услугой в наши дни пользуются не только мелкие фирмы и компании, но и крупные предприниматели, считая покупку собственной техники невыгодным вложением средств.