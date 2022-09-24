Индекс Dow Jones пробил дно

Вчерашнее падение всех рисковых активов стало кульминацией двух недель, на которых очередное «медвежье ралли» оборачивалось обвалом, а нервозность все нарастала, провоцируя продажи. Данные о высокой инфляции, заявления центробанков во главе с ФРС и подъем ими ставок заставляли инвесторов с каждым днем все крепче задумываться о перспективах мировой рецессии.

В пятницу на мониторах трейдеров плескалось красное море. Падало почти все: акции и облигации, сырьевые товары, валюты и даже такие защитные активы, как золото. Росли разве что доллар, в котором обычно в кризис ищут спасения капиталы, да Cboe Volatility Index (VIX), известный, как «индикатор страха».

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Но когда последний выше 30 пунктов, можно говорить уже и об ужасе. Вчера индекс волатильности вышел на трехмесячный максимум – 32,31. В прошлый раз он был выше в середине июня – возле «дна» обвала первого полугодия.

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Индекс доллара обновил максимум за два десятилетия. Евро падал до $0,9668 – это его новый двадцатилетний минимум. Но максимальный обвал из валют развитых стран показал фунт стерлингов – он рухнул в пятницу с $1,1274 до $1,0838.

Остров невезения

Неприлично резкое движение старейшей валютной пары вчера и лежало в основе всего. Оно связано с планами британского правительства по ускорению экономики. Новый премьер Лиз Трасс намерена добиться этого снижением налогов и дерегулированием бизнеса на фоне роста расходов бюджета и госзаимствований. Лейбористы назвали эту затею консерваторов «экономикой казино», а рынки отреагировали распродажами.

Обвалился фунт, рухнули акции и гособлигации. Мощнейшее падение национальной валюты на фоне беспрецедентно быстрого взлета доходностей – явление для развитой страны редчайшее. И уже раздались голоса, что Великобританию рынки теперь относят к развивающемуся миру.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что «наивная» британская политика может создать условия для падения фунта ниже паритета с долларом. «Доверие инвесторов быстро разрушается», — заявил Bloomberg глава отдела валютных исследований в Deutsche Bank Джордж Саравелос, призвав Банк Англии к экстренному повышению процентной ставки.

Операция «Ликвидация»

Эти потрясения и стали катализатором процесса, который привел к перетряхиванию рыночных позиций по всему миру. И фунт стерлингов, и активы, номинированные в нем, участвуют во множестве сделок и финансовых схем. А многие используемые при распределении активов модели плохо подходят для столь резких движений. Взлетающая волатильность зачастую требует разгрузки портфелей.

И это еще не говоря о впечатлении, произведенном на инвесторов, и без того чувствовавших себя не в своей тарелке, поведением консерваторов. Когда нового министра финансов, представлявшего реформы, укорили в Палате общин устроенным им хаосом, он выразился в том смысле, что рынки могут делать, что им угодно.

На падение активов по всему миру играла не только ситуация на острове. Хватало и других новостей – были, например, опубликованы данные о снижении деловой активности в еврозоне и США. Но катализатором, безусловно, была именно Британия.

«То, что мы наблюдаем, — это массовый всплеск волатильности между активами, который ведет к снижению доли заемных средств или снижению рисков по всем классам активов, — говорил Bloomberg президент Alpha Theory Advisors Бенджамин Данн. – Это похоже на принудительную ликвидацию».

Снизу постучали

В итоге общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся снижением на 2,34%, что стало его самым большим недельным падением за три месяца. Британский FTSE 100 завершил день в минусе на 1,97%.

Сразу после завершения торгов в Старом Свете на других рынках стало немного легче – в последние два часа торгов американские акции подросли, чуть отскочила нефть и другое сырье. Но разгром на фондовом рынке не исчез.

Dow Jones Industrial Average потерял 1,62%, S&P 500 – 1,72%, а Nasdaq Composite – 1,8%. По итогам двух недель потери каждого из них заметно превышают 10% – в прошлый раз такое было в марте 2020 года при обвале рынка в начале пандемии.

При этом Dow пробил июньское «дно», закрыв день на минимуме с ноября 2020 года. До сих пор он оставался единственным из основных фондовых индексов США, официально не вступившим на территорию медвежьего рынка (минус 20% от максимума). Вчера он впервые по ходу торгов заглянул на нее.

Правда, завершил день Dow на 19,6% ниже максимального закрытия, что, согласно самому строгому определению, не засчитывается. Это, впрочем, лишь формальность, ведь на деле медвежий рынок для американских акций начался еще в январе, да и шансы на дальнейшее движение вниз после пробоя «дна» определенно есть. Формалисты же всегда могут полюбоваться индексом Nasdaq Composite – от исторического максимума он потерял уже 33%.

