Путин подписал пакет поправок в УК на период мобилизации и военного положения

Президент РФ Владимир Путин подписал пакет поправок в Уголовный кодекс, касающихся военной службы. В УК вводятся новые статьи «Мародерство» и «Добровольная сдача в плен». За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 и до 10 лет соответственно. Совершение любого преступления в период мобилизации, военного положения, ведения боевых действий или в условиях вооруженного конфликта является отягчающим наказание обстоятельством. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Статья по теме: Путин подписал указы о защите и соцподдержке беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Согласно поправкам, лишение свободы на срок до 10 лет теперь предусмотрено за повлекший тяжкие последствия отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта. А также — за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях. Применение насилия в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта теперь грозит лишением свободы на срок до 15 лет. Под эту статью также попадает сопротивлении начальнику, принуждение его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.

Самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. То же касается и граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Если же будет доказано, что военнослужащий самовольно оставил часть, место службы или не явился в срок по стечению тяжелых обстоятельств, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.

За добровольную сдачу в плен при условии, что отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей «Госизмена», предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет. В законе также указано, что впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.

В УК вводится еще одна новая статья «Мародерство». За это преступление будут наказывать лишением свободы на срок от шести до 15 лет.

Наказание до семи лет лишения свободы предумотрено за утрату по неосторожности военного имущества в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Речь идет о нарушении правил «сбережения вверенных для служебного пользования» оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло их утрату по неосторожности. До пяти лет лишения свободы грозит за уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов и военной техники. Ответственность за такие преступления будет наступать, если они повлекли за собой тяжкие последствия.

Путин также подписал закон, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нарушение условий госконтракта в сфере гособоронзаказа. Речь идет о нарушении должностным лицом условий контракта по гособоронзаказу, повлекшем ущерб государству в сумме не менее 5% цены договора и не менее 5 млн рублей, а также невыполнение контракта. За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта гособоронзаказа уже определенным подрядчиком или поставщиком грозит лишение свободы до восьми лет, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за такие действия. Освобождение от наказания возможно, если нарушения добровольно устранены.

Кроме того, подписан закон, предусматривающий упрощенную процедуру получения российского гражданства иностранцами, заключившими контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года.

